Україну може чекати сценарій «Війна всіх проти всіх»

Експерти спробували передбачити майбутнє нашої країни

Український інститут майбутнього презентував прогноз на 2022 рік. Засадничі проблеми:

1. Ідеологічна криза

Після переговорів Байден-Путін і Байден-Зеленський стало остаточно зрозуміло, що чим більше ми говоримо про вступ до НАТО чи вступ до ЄС, як короткострокову мету, тим більше ми заганяємо себе в глухий кут.

Наша задача на сьогодні зберегти прозахідний вектор цивілізаційного вибору, будуючи свою сильну державу.

2. Зневіра у змінах

З першого пункту виникає другий глобальний виклик: ми не віримо в можливість змін. Ми хочемо в це повірити, але не віримо. І у нас немає жодного лідера, якому ми готові повірити, що він приведе нас до змін. З однієї сторони є, так звані, старі політики.

З іншого – Зеленський, якому не довіряє все більше людей, а з третьої з’являються різноманітні «нові обличчя», які говорять: «Чуваки, ви задовбали» і на цьому їх конструктив завершується.

3. Моральна криза гордощів

На цьому фоні суспільство боїться подумати про те, що наступний рік, з високою долею імовірності, передбачає не просто переговори про Донбас чи референдуми, а поступки росіянам. На жаль, є дуже мало шансів, що в нинішній ситуаціі нам вдасться заморозити нинішній статус-кво.

Власне, якщо говорити про політичні сценарії, то їх є чотири, хоча, з найбільшою долею імовірності ми можемо говорити про два базових: війна всіх проти всіх, в якій переможеним виявиться діючий президент, або ж «молодий Лукашенко», коли президент зможе різко укріпитися, нав‘язавши свої правила гри.

Отже, які це сценарії?

Перший сценарій – «Ідеальний шторм»

Він передбачає домовленості ключових світових гравців про Україну, але, на жаль, без нашої участі, в результаті чого ми втрачаємо підтримку від ключових союзників. Паралельно відбувається зменшення цін на ключові товари, що ми традиційно експортуємо, внутрішні протести та протистояння влади із ключовими ФПГ, що контролюють основні медіаресурси.

Як результат – у 2023 рік Україна входить у стан глибокої кризи.

Ймовірність сценарію вкрай мала – не більше 10%.

Другий сценарій – «Війна проти всіх»

Умови його настання схожі з попереднім. Зовнішньо-політична ситуація складається не на нашу користь, ми не отримуємо достатньо необхідних для економіки ресурсів, у тому числі фінансових, вимушені йти на компроміс по Донбасу і отримуємо внутрішнє протистояння в якому Зеленський йде на союз із однією із ФПГ, але вже як молодший партнер.

Як результат отримуємо те, що на кінець 2022 року повторюємо цикл та виходимо на стан літа 2021-го, тільки зі слабим Зеленським.

Ймовірність такого розвитку процесів досить велика – до 50-55%.

Третій сценарій – «Перші кроки, щоб стати Лукашенко»

Умови настання сценарію аналогічні попередньому. Але всередині країни Зеленському доведеться піти на союз з однією чи декількома ФПГ, почати боротьбу проти «незгодних», захопивши повний контроль над силовим блоком.

Обов’язковою умовою є проведення «популістських ініціатив» та початок риторики «всі хто проти нас – проти змін». У результаті отримавши перемогу, Зеленський почне переформатування влади.

Ймовірність настання сценарію (за умови його сильної привабливості для оточення Зеленського) не більше 30-40%.

І нарешті останній сценарій – «Батько нації»

Ключовою умовою настання сценарію є подія, яка стане потрясінням для українського суспільства. Або подія, яку за допомогою ЗМІ, можна уявити такою.

Це масштабне стихійне лихо, проблеми техногенного характеру чи відкрита агресія з боку Росії. Не йдеться про повноцінне вторгнення: досить різкого загострення на Донбасі.

Подія має бути досить масштабною для того, щоб викликати реакцію у зовнішніх партнерів та призвести до збільшення підтримки України. І надати гарантії (обіцянки) подальшого збільшення обсягів. Вірогідність даного сценарію вкрай мала і не перевищує 5%.

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Джерело: блог Вадима Денисенка

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