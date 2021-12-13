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    Путін не зупиниться на Україні

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    Очільник Кремля не тримає своє слово - Путін не зупиниться на Україні
    Очільник Кремля не тримає своє слово
    фото з відкритих джерел

    Президенту Росії немає жодної віри

    Президенту Росії Путіну не можна вірити, бо він не тримає свого слова, і європейським країнам варто завжди пам’ятати про це. Путін не буде ні з ким домовлятися, він лише буде намагатися у будь-який спосіб розширити свій вплив, відтіснивши НАТО та Євросоюз.

    Під час телефонного дзвінку в той час, ми говорили про справу російського журналіста Афанасьєва. Його знайшли наші війська на сході України з ракетною установкою в руках. Ми маємо відео докази цього.

    Тоді Путін попросив мене звільнити журналіста. Я сказав, добре, але ви там захопили українського кінорежисера Олега Сенцова з Криму. Тож поверніть мені Сенцова, а я віддам вам цих так званих журналістів. Тоді Путін попросив мене зробити перший крок. Я зробив, а він порушив своє слово – Сенцов роками сидів у Росії.

    Це був перший урок, який я тоді засвоїв, і який я хочу попередити: будь ласка, не вірте Путіну

    У короткостроковій перспективі мета президента Путіна – дестабілізувати Україну зсередини та атакувати її ззовні, послабивши до такої міри, коли нас можна буде завоювати.

    Його довгострокова мета – знищити український суверенітет і територіальну цілісність, щоб мати можливість реалізувати свою божевільну ідею Радянського Союзу 2.0. Я посилаюся лише на його відомий нарис, у якому він півроку тому писав, що Україна і Росія «один народ», і тому Україна не має права на існування.

    На Заході його короткострокові цілі – витіснити НАТО та ЄС зі Східної Європи та знищити цінності, суспільства та демократії Заходу. У одній з телефонних розмов у 2014 році Путін сказав, що на його столі була книга відомого німецького письменника про кризу в Європі «Падіння Заходу» Освальда Шпенглера. Він справді в це вірить.

    В перспективі Путін хоче створити нову систему, як після Ялтинської конференції, тобто нові зони впливу в Європі. Путін не зупиниться на Україні. Він піде так далеко, як ви йому дозволите піти.

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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: ЄС Росія НАТО Путін Україна суверенітет
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    Путін не зупиниться на Україні