Україна закупила у НАТО антидронові рушниці

Міністр має намір створити у Міноборони два агентства для закупівель

Очільник Міністерства оборони Олексій Резніков розповів про закупівлю озброєнь у країн НАТО. Зокрема, через структури НАТО Україна купила партію антидронових рушниць виробництва Литви.

«У НАТО є система NSPA. Це система закупівель, якщо можна сказати, такий натовський аналог Amazon. І ми сьогодні вже пройшли кілька тестів, ми заплатили гроші, пройшли всі перевірки для того, щоб придбати певні потрібні нам речі через NSPA в НАТО. Протягом цього місяця ми отримаємо перші 10 антидронових рушниць виробництва Литви, які допоможуть нам боротися з російськими БПЛА», – сказав Резніков в ефірі «1+1».

Міністр має намір створити в Міноборони два агентства для закупівель за аналогією з NSPA.

«Одне займатиметься тиловими речами – закупівлями, питаннями логістики. Друге займатиметься тим, що стосується озброєнь. І це я зроблю найближчим часом», – сказав Резніков.

Антидронова рушниця виробництва литовської компанії NT Service

Глава Міноборони пообіцяв зняти таємність деяких держзакупівель у сфері оборони.

Крім того, він розповів, що під час візиту до США подав американській стороні список потреб ЗСУ.

«Отримав досить позитивні сигнали, яку ми зможемо зброю отримати. Не все можу розкривати зараз тут. Можу сказати, що у нас є певні пріоритети, це – ППО та ПРО», – сказав міністр.

Він наголосив, що йдеться не про наступальну зброю, а про захисну.

«Тож нас цікавить кіберпростір, кіберзахист. Нас цікавить, відповідно, море. І радіоелектронна боротьба. Це дуже потрібно і для захисту наших об'єктів критичної інфраструктури, тих же АЕС, наших аеродромів, наших міст», – зазначив Резніков.

Між іншим, цього тижня США відправлять в Україну чергову партію військової допомоги.

У листопаді Україна отримала партію технічної допомоги від уряду США. Це четверта партія для Збройних сил в рамках додаткової допомоги у сфері безпеки.

Також президент США Джо Байден розповів, як США захищатимуть Україну від агресора