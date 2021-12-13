Стало відомо, чого найбільше бояться українці

Трохи більше третини опитаних вважають імовірною загрозу втягування України у міграційну кризу

Громадян більше лякає підвищення тарифів, ніж загострення війни

Найбільш ймовірними загрозами для себе українці вважають зростання тарифів на газ і тепло та загострення економічної кризи. Такими є результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Зокрема, зростання тарифів побоюються 72% учасників опитування, а економічної кризи – 67%.

Третьою найбільшою загрозою для себе респонденти – майже половина – називають загострення ситуації із коронавірусом.

Загострення війни на сході вважають загрозою 46% (тоді як чверть опитаних вважає це малоймовірним).

Практично стільки ж – 44% – допускають масові протести.

І лише трохи більше третини опитаних (35%) вважають імовірною загрозу втягування України у міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні.

40% опитаних добре поінформовані про те, що енергетична криза може спричинити віялові відключення електроенергії. Водночас половина респондентів вірять, що їх можна уникнути.

Відповідальність за справедливі тарифи українці покладають переважно на президента та уряд – 27% та 24% відповідно.

Головними причинами можливої економічної кризи майже третина учасників опитування називає некомпетентність влади, а кожен п'ятий – корупцію у владі.

Загалом майже три з чотирьох опитаних (70%) вважають, що Україна рухається у хибному напрямку. І лише 22% схвалюють напрямок розвитку країни.

В опитуванні, що проводили методом прямого опитування на початку грудня, взяли участь 2 тис. респондентів.

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