Трамп продемонстрував Сі Цзіньпіну ядерну міць США

Трамп особисто зустрічав Сі під час його державного візиту до США

Під час церемонії зустрічі китайського лідера над Білим домом пролетів стратегічний бомбардувальник «невидимка»

Президент США Дональд Трамп під час офіційної зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном продемонстрував військову авіацію США. Над Білим домом пролетів стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit у супроводі чотирьох винищувачів F-22 Raptor. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео Білого дому.

Проліт відбувся під час урочистої церемонії зустрічі Сі Цзіньпіна у Вашингтоні 24 вересня. B-2 Spirit є стратегічним бомбардувальником США, створеним із застосуванням технології малопомітності. Літак призначений для виконання ударних завдань на великій відстані та може застосовувати як звичайні, так і ядерні боєприпаси.

Cтратегічний бомбардувальник B-2 Spirit, здатний нести ядерні боєприпаси, у супроводі чотирьох винищувачів F-22 Raptor фото: скриншот трансляції

Його участь у заході мала демонстраційний та церемоніальний характер. Окрім прольоту військової авіації, церемонія включала військовий оркестр, почесну варту та інші елементи державного протоколу. Трамп особисто зустрічав Сі під час його державного візиту до США.

До слова, лідер Китаю Сі Цзіньпін після прибуття до Вашингтона заявив, що Китай і США можуть знайти підхід для співіснування в нову еру.

Як повідомлялося, зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на американській авіабазі не обійшлася без курйозних моментів. Трамп помітно відреагував на різкий гуркіт військових літаків, тоді як китайський лідер, який стояв поруч, залишився практично незворушним.

Зауважимо, що під час триденного візиту китайського президента до США запланована державна вечеря, на яку очікують керівників найбільших технологічних компаній США.