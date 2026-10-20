США запустили процедуру легалізації російських нафтових танкерів

Судна, які раніше перевозили російську та іранську нафту, зможуть повернутися на ринок

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала процедуру, яка дозволить частині підсанкційних танкерів тіньового флоту повернутися до легальних перевезень нафти. Йдеться про судна, які раніше використовували для транспортування російської та іранської нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Міністр енергетики США Кріс Райт під час заходу Citadel Securities у Нью-Йорку в понеділок, 19 жовтня, розповів про підготовку механізму, який дозволить повернути частину таких суден до законної комерційної діяльності.

За його словами, інвестори вже пропонують викуповувати танкери, які простоюють через американські санкції. Після придбання судна планують ремонтувати та використовувати для перевезення нафти, на яку обмеження не поширюються.

«Ми переведемо частину суден із того, що я називаю флотом поганців, до флоту хороших хлопців. Вони більше не перевозитимуть нафту, на яку поширюються санкції», – пояснив Райт.

Очільник американського Міністерства енергетики зазначив, що адміністрація Трампа працює над процедурою погодження, яка дасть змогу легально експлуатувати такі танкери.

Водночас він наголосив, що Вашингтон не планує скасовувати санкції проти суден лише через те, що вони раніше перевозили російську чи іранську нафту. Запропонований механізм передбачає зміну статусу окремих танкерів та їхнє подальше використання для транспортування вантажів, які не підпадають під обмеження. «Ми перетворюємо танкери тіньового флоту на легальні. Жодного скасування санкцій немає», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що президент США Дональд Трамп намагається стримати зростання цін на пальне завдяки домовленостям із російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними видання, після телефонної розмови з Путіним 9 жовтня Трамп протягом кількох днів зробив низку кроків назустріч Кремлю. Зокрема, йшлося про послаблення санкцій стосовно російського дизельного пального, що мало збільшити його постачання на світовий ринок.

У Білому домі розраховують, що додаткові обсяги пального допоможуть знизити витрати американських фермерів, перевізників та домогосподарств. Водночас експерти висловлюють сумніви, що російська сировина здатна суттєво вплинути на глобальний дефіцит дизеля.