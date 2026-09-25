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Сі Цзіньпін прибув на державну вечерю із Трампом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Сі Цзіньпін прибув на державну вечерю із Трампом
Сі Цзіньпін з дружиною прибув на державну вечерю
фото: AP

Провідні лідери зі штучного інтелекту та технологій будуть присутні на державній вечері

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Білого дому на державну вечерю. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Сі та його дружину Пен Ліюань зустріли президент Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп під звуки фанфар. Дві пари стояли біля входу та сфотографувалися, перш ніж розвернутися та піти на вечерю.

Раніше Трамп і Сі зустрілися за зачиненими дверима. Їхня зустріч відбулася у вирішальний момент для кількох ключових питань, включаючи штучний інтелект, торгівлю та війну з Іраном.

За даними Білого дому, керівники провідних компаній у сфері штучного інтелекту та технологій є у списку гостей на державній вечері, яка відбудеться на честь китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Крім того, були запрошені судді Верховного суду Емі Коні Барретт та Бретт Кавано разом зі своїми дружинами.

Згідно зі списком Білого дому, очікується, що на заході будуть присутні такі люди, як генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, генеральний директор OpenAI Сем Альтман та президент і співзасновник OpenAI Грег Брокман. Також були запрошені лідери технологічної галузі, зокрема генеральний директор Google Сундар Пічаї та генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Обидва лідери під час своєї сьогоднішньої зустрічі наголосили на важливості відповідального управління штучним інтелектом, причому технології були ключовим напрямком візиту.

Згідно зі списком, також були запрошені Джефф Ясс, мільярдер і великий донор-республіканець, який володіє часткою в китайській материнській компанії TikTok, ByteDance, та низка фінансових лідерів.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін після прибуття до Вашингтона заявив, що Китай і США можуть знайти підхід для співіснування в нову еру.

Як повідомлялося, зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на американській авіабазі не обійшлася без курйозних моментів. Трамп помітно відреагував на різкий гуркіт військових літаків, тоді як китайський лідер, який стояв поруч, залишився практично незворушним.

Теги: Дональд Трамп Сі Цзіньпін США

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