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Запчастини для Boeing: США зняли обмеження для білоруської «Белавіа»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Запчастини для Boeing: США зняли обмеження для білоруської «Белавіа»
Літак Boeing авіакомпанії «Белавіа»
фото з відкритих джерел

Компанія пов'язала рішення з переговорами Лукашенка та американської делегації

Міністерство торгівлі США видало корпорації Boeing дозвіл на роботу з білоруською авіакомпанією «Белавіа», заявив її генеральний директор Ігор Чергінець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белта.

За словами Чергінця, відповідний дозвіл відомство видало 31 жовтня. Тепер перевізник зможе напряму отримувати запасні частини, комплектуючі та програмне забезпечення для літаків, які вже є в його парку. Директор також зазначив, що це відкриває «Белавіа» шлях до переговорів про купівлю літаків безпосередньо в Boeing.

Чергінець нагадав, що перед цим аналогічний дозвіл видало Міністерство фінансів США, і саме він дав технічну можливість для прямої співпраці з корпорацією. Рік тому, за його словами, уряд США зняв із авіакомпанії санкції. Нові рішення стали можливими після переговорів керівництва Білорусі, зокрема Олександра Лукашенка, з делегацією США, додав він.

Про ліцензію для Boeing також розповів постійний представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков. В ефірі білоруського телеканалу він заявив, що Міністерство торгівлі ухвалило рішення «буквально вчора». За його словами, у Вашингтоні тривають консультації й залишилося вирішити «ще кілька завдань». Дата в Рибакова відрізняється від дати Чергінця.

Станом на ранок 1 листопада «Главком» не знайшов офіційного підтвердження ні від Міністерства торгівлі США, ні від Boeing. Тексту нового дозволу також немає у відкритому доступі.

Що дозволяє чинна авторизація

Раніше, у листі від 3 листопада 2025 року, Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США дозволило обслуговувати й експлуатувати дев'ять визначених літаків «Белавіа»: вісім Boeing 737 та один BBJ. Умови такі:

  • польоти дозволені в будь-які напрямки, крім Куби, Ірану, КНДР, Сирії, окупованого Криму та так званих «ДНР» і «ЛНР»;
  • у вересневому листі до цього переліку входила й Росія, у листопадовому її немає;
  • літаки не можна використовувати для перевезення товарів, підконтрольних експортним правилам США, зокрема тих, що підтримують війну Росії проти України;
  • лист не дозволяє експорт і реекспорт відповідних комплектуючих до Росії та Білорусі, окрім призначених для визначених літаків;
  • заявки на ліцензії для «Белавіа» Бюро розглядає окремо, щоб убезпечитися від перенаправлення товарів іншим користувачам.

Побоювання щодо російських перевізників

Після зняття санкцій у вересні 2025 року Politico писало, що американські комплектуючі можуть потрапити до російських авіакомпаній. Вони понад три роки живуть під західними санкціями й відчувають дефіцит запчастин та проблеми з обслуговуванням. Експерти вважали обмеження радше формальністю, бо немає надійного механізму контролю.

Тоді ж єврокомісарка з питань фінансових послуг Марія Луїш Албукерке нагадала, що санкції ЄС досі забороняють європейським операторам обслуговувати «Белавіа». Деякі європейські чиновники припускали, що країни ЄС можуть блокувати транзит американських запчастин до Білорусі.

Нагадаємо, 11 вересня 2025 року США зняли санкції з «Белавіа» після звільнення Лукашенком 52 політв'язнів. Наступного дня Міністерство торгівлі надіслало авіакомпанії лист з умовами доступу до запчастин.

До слова, у березні 2026 року, після чергового звільнення політв'язнів, США зняли санкції з білоруських банків, Міністерства фінансів і виробників калію.

Раніше, у травні 2021 року, після примусової посадки літака Ryanair у Мінську та затримання Романа Протасевича низка країн закрила небо для білоруських літаків. Україна тоді припинила авіасполучення з Білоруссю.

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Теги: обмеження перевезення Белавіа санкції росія Білорусь

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