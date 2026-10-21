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Трамп назвав справжню причину призупинення санкцій проти Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп назвав справжню причину призупинення санкцій проти Росії
Трамп повідомив, що особисто попросив російського диктатора Володимира Путіна звільнити Хаббарда
фото: Reuters

Президент США стверджує, що нові обмеження могли зірвати домовленості з Путіним про звільнення американця Стівена Хаббарда

Дональд Трамп заявив, що не став запроваджувати санкції проти Росії, оскільки це могло завадити звільненню громадянина США Стівена Хаббарда, якого роками утримували в російському полоні. За словами американського президента, обмеження могли повністю зупинити переговори з Москвою. Про це повідомляє «Главком» з посиланнячм на заяву американського лідера.

Трамп повідомив, що особисто попросив російського диктатора Володимира Путіна звільнити Хаббарда. Президент США також наголосив, що Вашингтон не передавав Росії нікого в обмін на американця.

21 жовтня Трамп заявив, що Хаббард повертається додому. Він назвав ситуацію безпрецедентною, оскільки звільнення відбулося без обміну ув’язненими.

Варто зазначити, що Стівен Хаббард родом зі штату Мічиган. Із 2014 року він жив в Україні, а після початку повномасштабного російського вторгнення опинився в російському полоні. У 2024 році московський суд засудив його до шести років і десяти місяців колонії за звинуваченням у найманстві. Хаббард та його родина заперечували звинувачення російської сторони. Державний департамент США визнав чоловіка незаконно затриманим.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом оголосив про звільнення американського громадянина Стівена Габбарда.

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Теги: Дональд Трамп санкції путін війна обмін Стів Віткофф

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