Трамп та Сі Цзіньпін влаштували «битву рукостискань»

Лідери США та Китаю намагалися не поступитися одне одному навіть у символічному жесті

Під час офіційної зустрічі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у Пекіні увагу журналістів привернуло не лише саме спілкування політиків, а й їхнє рукостискання. Про це повідомляє «Главком».

Момент привітання між лідерами був схожий на своєрідне негласне суперництво за домінування у кадрі. На відео помітно, що Трамп підходить до Сі Цзіньпіна впевнено та намагається одразу перехопити ініціативу. Американський президент поводився більш енергійно, робив різкіші рухи та частково тягув руку візаві на себе.

🇺🇸🇨🇳Візит президента США До Китаю. Під час рукостискання Трамп намагався домінувати, проте Сі Цзіньпінь не дав йому такої можливості pic.twitter.com/lSCu2sC4YC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 14, 2026

Подібний стиль рукостискань Трамп раніше неодноразово демонстрував під час зустрічей із іншими світовими лідерами.

Водночас Сі Цзіньпін поводився значно стриманіше. Китайський лідер не реагував емоційно, не підлаштовувався під темп співрозмовника та зберігав максимально спокійну поставу.

У підсумку виник контраст двох різних стилів поведінки: Трамп намагався зробити жест більш домінантним та енергійним, тоді як Сі відповідав майже повною відсутністю реакції.

Також помітно, що жоден із політиків не хотів виглядати слабшим перед камерами. Контакт тривав рівно стільки, скільки було потрібно для телевізійної картинки та фотографів, після чого обидва швидко перейшли до стандартної протокольної позиції.

Нагадаємо, 14 травня Дональд Трамп прибув до Великої зали народних зборів у Пекіні для переговорів із Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі сторони обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, Корейський півострів та питання Тайваню.

До слова, раніше Володимир Зеленський представив Дональду Трампу голову Офісу президента Кирила Буданова. Український посадовець потиснув руку президенту США, що потрапило під приціл камер. Згодом це фото набрало неабиякої популярності в мережі.