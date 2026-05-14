Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп та Сі Цзіньпін влаштували «битву рукостискань»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп та Сі Цзіньпін влаштували «битву рукостискань»
Трамп спробував перехопити ініціативу під час рукостискання із Сі
скріншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Лідери США та Китаю намагалися не поступитися одне одному навіть у символічному жесті

Під час офіційної зустрічі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у Пекіні увагу журналістів привернуло не лише саме спілкування політиків, а й їхнє рукостискання. Про це повідомляє «Главком».

Момент привітання між лідерами був схожий на своєрідне негласне суперництво за домінування у кадрі. На відео помітно, що Трамп підходить до Сі Цзіньпіна впевнено та намагається одразу перехопити ініціативу. Американський президент поводився більш енергійно, робив різкіші рухи та частково тягув руку візаві на себе.

Подібний стиль рукостискань Трамп раніше неодноразово демонстрував під час зустрічей із іншими світовими лідерами.

Водночас Сі Цзіньпін поводився значно стриманіше. Китайський лідер не реагував емоційно, не підлаштовувався під темп співрозмовника та зберігав максимально спокійну поставу.

У підсумку виник контраст двох різних стилів поведінки: Трамп намагався зробити жест більш домінантним та енергійним, тоді як Сі відповідав майже повною відсутністю реакції.

Також помітно, що жоден із політиків не хотів виглядати слабшим перед камерами. Контакт тривав рівно стільки, скільки було потрібно для телевізійної картинки та фотографів, після чого обидва швидко перейшли до стандартної протокольної позиції.

Нагадаємо, 14 травня Дональд Трамп прибув до Великої зали народних зборів у Пекіні для переговорів із Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі сторони обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, Корейський півострів та питання Тайваню.

До слова, раніше Володимир Зеленський представив Дональду Трампу голову Офісу президента Кирила Буданова. Український посадовець потиснув руку президенту США, що потрапило під приціл камер. Згодом це фото набрало неабиякої популярності в мережі. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп політика Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Bloomberg: Трамп потрапив у світову економічну війну, а Сі Цзіньпін отримав перевагу
Bloomberg: Трамп потрапив у світову економічну війну, а Сі Цзіньпін отримав перевагу
25 квiтня, 01:44
Озброєний зловмисник, який проник на захід Асоціації кореспондентів, планував розстріляти президента США Дональда Трампа
Білий дім назвав причину замахів на Трампа
27 квiтня, 22:09
Американський президент позитивно відгукується про британського монарха
Зустріч Трампа і короля Чарльза ІІІ. Британія врахувала скандал із Зеленським і вжила заходів
28 квiтня, 10:55
У Білому домі вперше провели військовий парад для короля Британії
Військовий парад у Білому домі для короля Британії не обійшовся без курйозу (відео)
28 квiтня, 21:31
Республіканці не підтримали ініціативу, попри наближення 60-денного дедлайну
Сенат США вшосте заблокував спробу обмежити війну з Іраном
1 травня, 01:28
Трамп шукає спосіб покласти край війні з Іраном, але чи знайде? Аналіз NYT
Трамп шукає спосіб покласти край війні з Іраном, але чи знайде? Аналіз NYT
6 травня, 01:45
Трамп похвалив президента Польщі та назвав його «чудовим бійцем»
Трамп допустив перекидання американських військ з Німеччини до Польщі
9 травня, 05:14
Трамп може відмовитися від важливого військового плану Байдена у Європі
Трамп задумав нове передислокування військ США у Європі
9 травня, 15:56
Виступ Мерца про кризу в країні завершився публічним невдоволенням аудиторії
Канцлера Німеччини освистали під час промови про майбутнє країни
12 травня, 14:52

Політика

Латвія залишилася без уряду. Прем'єрка подала у відставку
Латвія залишилася без уряду. Прем'єрка подала у відставку
Трамп та Сі Цзіньпін влаштували «битву рукостискань»
Трамп та Сі Цзіньпін влаштували «битву рукостискань»
Росія почала ховати атомні підводні човни від дронів
Росія почала ховати атомні підводні човни від дронів
Трамп боїться замаху? Президент США залишив Венсу секретний лист
Трамп боїться замаху? Президент США залишив Венсу секретний лист
Подвійні стандарти та користь лише для себе. Держсекретар США розкритикував НАТО
Подвійні стандарти та користь лише для себе. Держсекретар США розкритикував НАТО
«Росія не відмовилася від своїх цілей». Естонія закликала посилити тиск на РФ
«Росія не відмовилася від своїх цілей». Естонія закликала посилити тиск на РФ

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua