Свириденко: зарплата лікаря сягнула 42 тисяч, половина лікарень вже автономні

Прем'єр-міністерка: медики у прифронтових громадах отримають підтримку і в другому півріччі

Підготовка медичної мережі до наступної зими, підтримка медичних працівників і розширення доступу до ліків та медичних послуг стали головними темами урядового селектора з питань охорони здоров'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Лікарні готуються до зими

Головним пріоритетом на селекторі визначили підготовку системи охорони здоров'я до зимового сезону. Із 643 лікарень спроможної мережі та багатопрофільних закладів у прифронтових регіонах 56% уже повністю автономні – мають власні генератори, котельні та свердловини.

Для решти закладів робота триває. Як резервне опалення встановлять 52 твердопаливні котельні – зокрема у Києві та Одесі.

Зарплати медиків зростають

На селекторі окремо говорили про підтримку медичного персоналу. Цьогоріч збільшено фінансування центрів екстреної медичної допомоги, а середня зарплата лікаря в системі вже становить близько 42 тис. грн. Медики екстреної служби у прифронтових громадах отримують додаткову підтримку через програму медичних гарантій.

Зросло також фінансування первинної допомоги: діють підвищені ставки та додаткові коефіцієнти для роботи у складних умовах і зонах бойових дій. Для закладів спеціалізованої допомоги у прифронтових регіонах запроваджено окремий пакет підтримки задля збереження кадрів – на це спрямовано понад 1,1 млрд грн, і підтримку продовжать у другому півріччі.

Доступ до медицини розширюють

На засіданні також розповіли про результати кількох медичних програм. Скринінгом здоров'я для людей 40+ вже скористалися понад 50 тисяч українців. Найближчим часом програму оновлять: нею можна буде скористатися без прив'язки до дня народження. Крім того, розширюють можливості для ендопротезування, зубопротезування та стоматологічної допомоги ветеранам.

Програма «Доступні ліки» зростає: за перший квартал нею скористалися 1,76 млн українців – на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Із 1 липня перелік препаратів розширять – зокрема за рахунок нових ліків для лікування серцево-судинних захворювань.

Також на селекторі говорили про розвиток мережі мобільних аптек та розширення програми «Ліки поруч», яка передбачає продаж безрецептурних препаратів на АЗС. Наразі 235 заправок по всій Україні вже отримали відповідні ліцензії.



Нагадаємо, раніше уряд розширив перелік «Доступних ліків», додавши до програми медичних гарантій інноваційні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та хронічних хвороб легень.

До слова, Кабмін вніс зміни до програми «Скринінг здоров'я 40+», запущеної з початку 2026 року. Програма передбачає фізикальне обстеження, анкетування та лабораторні дослідження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань і діабету.