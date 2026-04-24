Нардеп Цабаль складає мандат

Володимир Цабаль у 2019 році пройшов до Ради по списку від партії «Голос»

Наступним може потрапити у Раду політолог Микола Давидюк

Народний депутат з партії «Голос» Володимир Цабаль написав заяву про складання мандата. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УП.

У 2019 році Цабаль пройшов до Ради по списку від партії «Голос» (номером 12), як член партії. За даними сайту Центральної виборчої комісії, наступним по списку «Голосу» може потрапити у Раду політолог Микола Давидюк.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 8 квітня підтримала проєкт постанови про складання депутатських повноважень народною депутаткою від фракції «Слуга народу» Дар'єю Володіною. Відповідне рішення підтримали 253 народні обранці.

Зауважимо, що наразі кількість народних депутатів складає 391. Ці дані значаться на офіційному порталі Верховної Ради.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати, які бажають скласти мандат під час воєнного стану, повинні або продовжувати працювати в парламенті, або йти служити на фронт.

Згодом лідера фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив, що президент Володимир Зеленський не говорив про примусову мобілізацію народних депутатів. Йшлося лише про обговорення змін до законодавства, які дозволять депутатам стати військовослужбовцями.