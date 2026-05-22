Світ опинився за крок до нової нафтової кризи – Bloomberg

Аналітики попередили про ризик повторення сценарію 2008 року

Світова економіка може зіткнутися з новою масштабною кризою на тлі різкого зростання цін на нафту та перебоїв із постачанням енергоносіїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Ринок може зіткнутися з дефіцитом нафти

Аналітики консалтингової компанії Rapidan попередили, що нестабільність на нафтовому ринку може спровокувати серйозні економічні наслідки, включно зі скороченням світового попиту на нафту вже у 2026 році.

За базовим прогнозом Rapidan, водний маршрут постачання має відновити роботу вже у липні. У такому випадку глобальний попит на нафту може знизитися приблизно на 2,6 млн барелів на добу. Експерти очікують, що на цьому тлі ціна на нафту марки Brent влітку може наблизитися до $130 за барель.

Водночас у компанії попереджають: якщо перебої з постачанням триватимуть довше, ринок зіткнеться з ще серйознішими проблемами.

Ризик дефіциту на світовому ринку

За оцінками Rapidan, у разі затримки відновлення поставок до серпня дефіцит нафти у третьому кварталі може сягнути близько 6 млн барелів на добу.

Аналітики зазначають, що навіть часткове відновлення постачання не зніме тиску з ринку одразу, оскільки запаси сирої нафти продовжать скорочуватися, а видобуток у країнах Перської затоки відновлюватиметься поступово.

Експерти не виключають глобального економічного удару

У Rapidan також не виключають, що наслідки можуть виявитися настільки серйозними, що світове споживання нафти у 2026 році вперше за тривалий час скоротиться у річному вимірі.

«Поточна макроекономічна ситуація є менш екстремальною, ніж у 1970-х роках або у 2007-2008 роках», - заявили аналітики компанії.

Водночас вони наголосили, що подальше подорожчання нафти може різко посилити фінансові та макроекономічні ризики у світі. Bloomberg зазначає, що з кінця лютого ціни на нафту майже подвоїлися. Причиною стала війна між США, Ізраїлем та Іраном, яка спровокувала нову хвилю нестабільності на світових ринках.

Нагадаємо, що після триденного падіння світові ціни на нафту знову пішли вгору. Розрахунки на швидкий дипломатичний прорив між Вашингтоном та Тегераном послабилися після жорстких заяв іранського керівництва щодо ядерних запасів та контролю над Ормузькою протокою.