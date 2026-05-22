Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Світ опинився за крок до нової нафтової кризи – Bloomberg

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Світ опинився за крок до нової нафтової кризи – Bloomberg
Перебої з поставками нафти загрожують світу новою хвилею кризи
фото: Die Welt
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Аналітики попередили про ризик повторення сценарію 2008 року

Світова економіка може зіткнутися з новою масштабною кризою на тлі різкого зростання цін на нафту та перебоїв із постачанням енергоносіїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Ринок може зіткнутися з дефіцитом нафти

Аналітики консалтингової компанії Rapidan попередили, що нестабільність на нафтовому ринку може спровокувати серйозні економічні наслідки, включно зі скороченням світового попиту на нафту вже у 2026 році.

За базовим прогнозом Rapidan, водний маршрут постачання має відновити роботу вже у липні. У такому випадку глобальний попит на нафту може знизитися приблизно на 2,6 млн барелів на добу. Експерти очікують, що на цьому тлі ціна на нафту марки Brent влітку може наблизитися до $130 за барель.

Водночас у компанії попереджають: якщо перебої з постачанням триватимуть довше, ринок зіткнеться з ще серйознішими проблемами.

Ризик дефіциту на світовому ринку

За оцінками Rapidan, у разі затримки відновлення поставок до серпня дефіцит нафти у третьому кварталі може сягнути близько 6 млн барелів на добу.

Аналітики зазначають, що навіть часткове відновлення постачання не зніме тиску з ринку одразу, оскільки запаси сирої нафти продовжать скорочуватися, а видобуток у країнах Перської затоки відновлюватиметься поступово.

Експерти не виключають глобального економічного удару

У Rapidan також не виключають, що наслідки можуть виявитися настільки серйозними, що світове споживання нафти у 2026 році вперше за тривалий час скоротиться у річному вимірі.

«Поточна макроекономічна ситуація є менш екстремальною, ніж у 1970-х роках або у 2007-2008 роках», - заявили аналітики компанії.

Водночас вони наголосили, що подальше подорожчання нафти може різко посилити фінансові та макроекономічні ризики у світі. Bloomberg зазначає, що з кінця лютого ціни на нафту майже подвоїлися. Причиною стала війна між США, Ізраїлем та Іраном, яка спровокувала нову хвилю нестабільності на світових ринках.

Нагадаємо, що після триденного падіння світові ціни на нафту знову пішли вгору. Розрахунки на швидкий дипломатичний прорив між Вашингтоном та Тегераном послабилися після жорстких заяв іранського керівництва щодо ядерних запасів та контролю над Ормузькою протокою. 

Читайте також:

Теги: криза економіка нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони атаковували нафтоперекачувальну станцію у Нижньогородській області
Дрони уразили Новокуйбишевський НПЗ та нафтоперекачувальну станцію «Горький»
23 квiтня, 07:52
Ціна на еталонну нафту Brent піднялася до $109,64 за барель
Ринки засумнівалися у мирі США та Ірану: ціни на нафту зросли
28 квiтня, 08:46
Дрони атакували НПЗ у Туапсе
Удар по НПЗ в Туапсе. Генштаб підтвердив ураження
28 квiтня, 11:55
«Метінвест» Ахметова заплатив в бюджет України 4,3 млрд грн
Метінвест Ахметова заплатив в бюджет України 4,3 млрд грн податків у I кварталі 2026 року
4 травня, 10:52
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 6 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
6 травня, 08:33
Ормузька протока заблокована для проходу кораблів
Блокада Ормузької протоки загрожує світу голодом і продовольчою кризою – ООН
12 травня, 16:40
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Економіки Білорусі та Росії скоротилися в першому кварталі 2026 року – попри оптимістичні прогнози на початку року
Рецесія в Росії потягнула за собою економіку Білорусі
14 травня, 23:06
Санкції проти російської нафти тимчасово послаблять
Санкції для російської нафти. Вашингтон ухвалив рішення
18 травня, 18:59

Соціум

Будапешт відкрив ринок для української агропродукції
Будапешт відкрив ринок для української агропродукції
Світ опинився за крок до нової нафтової кризи – Bloomberg
Світ опинився за крок до нової нафтової кризи – Bloomberg
ЄС потрапив у залежність від китайських чипів після санкцій проти Росії
ЄС потрапив у залежність від китайських чипів після санкцій проти Росії
НАТО провело репетицію ударів по Росії: деталі
НАТО провело репетицію ударів по Росії: деталі
Правоохоронці провели обшук у Єлисейському палаці
Правоохоронці провели обшук у Єлисейському палаці
Українські військові знайшли таємне послання всередині Patriot
Українські військові знайшли таємне послання всередині Patriot

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua