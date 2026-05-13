Лариса Голуб
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
фото з відкритих джерел
Президент Латвії закликав партії до п’ятниці підготувати конструктивні пропозиції

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс на тлі розпаду коаліції наголосив, що країна «не може дозволити собі нестабільності», та закликав партії до п’ятниці підготувати конструктивні пропозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Латвії Едгарса Рінкевичса. 

«Латвія не може дозволити собі політичної невизначеності й нестабільності. Тож під час зустрічі з представленими у Сеймі фракціями у п'ятницю я хотів би почути конкретні пропозиції та ідеї щодо того, як рухатись далі: що потрібно зробити до виборів у Сейм, а також – якою має бути модель роботи уряду і пріоритети», – заявив Президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Едгарс Рінкевичс наголосив, що до чергових парламентських виборів у Латвії залишається лише п'ять місяців. Проте складна геополітична та безпекова ситуація в Європі вимагає негайного посилення обороноздатності країни. Для цього Рині потрібен «рішучий» уряд із міцною підтримкою в Сеймі.

Нагадаємо, в урядовій коаліції Латвії виникла політична криза. Ліберальна партія «Прогресивні» заявила про неможливість подальшої співпраці в Кабінеті міністрів під керівництвом Евіки Сіліні та закликала президента країни розпочати консультації щодо формування нового складу уряду.

Повідомляється, що головним тригером розпаду коаліції стала відставка міністра оборони Андріса Спрудса, який представляє «Прогресивних». Посадовець пішов із поста на тлі жорсткої критики через останні інциденти із «заблукалими» українськими безпілотниками на території Латвії.

Партія «Прогресивних» нині вимагає відставки прем'єрки або голосування Сейму за вотум недовіри. Якщо Сіліня залишиться на посаді, політсила офіційно відкличе з уряду двох своїх міністрів. Вони розглядають як роботу в новому кабінеті, так і перехід в опозицію.

«Главком» писав, що вранці, 7 травня, Латвія заявила про порушення повітряного простору російськими дронами, два з яких упали на території країни. 

