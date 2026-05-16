Оперативне командування «Захід» показало укріплення на кордоні з Білоруссю

Білорусь залишається сателітом Кремля та потенційним плацдармом для ворога

Українські військові продовжують посилювати оборону північного кордону. На Поліссі збудували фортифікації, мінні загородження та укріплення, а прикордонники перебувають у постійній готовності до реагування на можливі провокації з боку Білорусі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Оперативне командування «Захід».

«Українське Полісся сьогодні – це не лише заповідний край, а неприступна фортеця. Попри оманливу тишу з боку Білорусі, Сили оборони України не втрачають пильності, адже сусідня держава залишається сателітом Кремля та потенційним плацдармом для ворога», – ідеться у дописі.

Як запевнило військове командування, нині український кордон перетворено на укріплену оборонну лінію: зведено кілометри польових фортифікацій, сотні капонірів для техніки та вогневих точок.

Потужна система мінних полів, ровів та загороджень доповнюється складним природним рельєфом – непрохідні ліси, болота та річки є природними перепонами для агресора.

Зазначається, що воїни-прикордонники в складі угруповання військ «Захід» надійно утримують визначену ділянку державного кордону із Білоруссю.

«Бійці перебувають у постійній готовності до миттєвого реагування на будь-які ворожі дії чи провокації. На світлинах ви бачите службово-бойові будні особового складу однієї з застав прикордонного загону на північних рубежах нашої країни», – наголошують у командуванні.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір провести в країні «точкову» мобілізацію військових частин.

Зауважимо, самопроголошений президент Білорусі вже заявляв, що країна готується до війни, оскільки мирного часу чекати не варто. За словами очільника Білорусі, він хоче, аби його підлеглі були готові воювати, оскільки у такому разі їх будуть боятися і на Білорусь «ніхто не полізе».

«Главком» писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Лукашенко відреагував на заяву президента України Володимир Зеленський, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.

До слова, білоруська та російська економіки скоротилися за підсумками першого кварталу 2026 року: Білорусь – на 0,4%, Росія – на 0,3%. Обидві країни входили в поточний рік з оптимістичними прогнозами: Мінськ розраховував на зростання на 2,8%, Москва – на 1,3%. Перший квартал поховав ці очікування.

Ситуацію погіршила боротьба Центрального банку Росії з інфляцією. Регулятор підняв облікову ставку, що різко здорожчало кредити для бізнесу та промисловості. Результат – гальмування виробництва в і без того кволій економіці. Амбітний п'ятирічний план Мінська із зростанням на 15% тепер виглядає нереальним: натомість країні загрожує стагфляція – економіка падає, а ціни ростуть.