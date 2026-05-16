Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Оперативне командування «Захід» показало укріплення на кордоні з Білоруссю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Оперативне командування «Захід» показало укріплення на кордоні з Білоруссю
Попри оманливу тишу з боку Білорусі, Сили оборони України не втрачають пильності
фото: Оперативне командування «Захід»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Білорусь залишається сателітом Кремля та потенційним плацдармом для ворога

Українські військові продовжують посилювати оборону північного кордону. На Поліссі збудували фортифікації, мінні загородження та укріплення, а прикордонники перебувають у постійній готовності до реагування на можливі провокації з боку Білорусі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Оперативне командування «Захід».

«Українське Полісся сьогодні – це не лише заповідний край, а неприступна фортеця. Попри оманливу тишу з боку Білорусі, Сили оборони України не втрачають пильності, адже сусідня держава залишається сателітом Кремля та потенційним плацдармом для ворога», – ідеться у дописі.

Оперативне командування «Захід» показало укріплення на кордоні з Білоруссю фото 1

Як запевнило військове командування, нині український кордон перетворено на укріплену оборонну лінію: зведено кілометри польових фортифікацій, сотні капонірів для техніки та вогневих точок.

Оперативне командування «Захід» показало укріплення на кордоні з Білоруссю фото 2

Потужна система мінних полів, ровів та загороджень доповнюється складним природним рельєфом – непрохідні ліси, болота та річки є природними перепонами для агресора.

Оперативне командування «Захід» показало укріплення на кордоні з Білоруссю фото 3

Зазначається, що воїни-прикордонники в складі угруповання військ «Захід» надійно утримують визначену ділянку державного кордону із Білоруссю.

Оперативне командування «Захід» показало укріплення на кордоні з Білоруссю фото 4

«Бійці перебувають у постійній готовності до миттєвого реагування на будь-які ворожі дії чи провокації. На світлинах ви бачите службово-бойові будні особового складу однієї з застав прикордонного загону на північних рубежах нашої країни», – наголошують у командуванні.

Оперативне командування «Захід» показало укріплення на кордоні з Білоруссю фото 5

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір провести в країні «точкову» мобілізацію військових частин.

Зауважимо, самопроголошений президент Білорусі вже заявляв, що країна готується до війни, оскільки мирного часу чекати не варто. За словами очільника Білорусі, він хоче, аби його підлеглі були готові воювати, оскільки у такому разі їх будуть боятися і на Білорусь «ніхто не полізе».

«Главком» писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Лукашенко відреагував на заяву президента України Володимир Зеленський, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.

До слова, білоруська та російська економіки скоротилися за підсумками першого кварталу 2026 року: Білорусь – на 0,4%, Росія – на 0,3%. Обидві країни входили в поточний рік з оптимістичними прогнозами: Мінськ розраховував на зростання на 2,8%, Москва – на 1,3%. Перший квартал поховав ці очікування.

Ситуацію погіршила боротьба Центрального банку Росії з інфляцією. Регулятор підняв облікову ставку, що різко здорожчало кредити для бізнесу та промисловості. Результат – гальмування виробництва в і без того кволій економіці. Амбітний п'ятирічний план Мінська із зростанням на 15% тепер виглядає нереальним: натомість країні загрожує стагфляція – економіка падає, а ціни ростуть. 

Читайте також:

Теги: кордон Білорусь росія економіка Олександр Лукашенко військові держава Володимир Зеленський президент прикордонники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський відзначив Дегтярьова нагородою «Майбутнє України»
Зеленський зустрівся з 17-річним шахістом, який сенсаційно став чемпіоном Європи
21 квiтня, 17:12
Шойгу не виключив силових кроків у Придністров’ї
Шойгу заявив, що росіяни у Придністров'ї потребують захисту та озвучив кроки
22 квiтня, 05:16
Головком зустрівся з членами новоствореної Воєнної експертної ради ARES
Сирський показав британському генералу НАТО, як горить Туапсе
22 квiтня, 10:26
Глава держави подякував прикордонним загонам на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Херсонщині, в Запорізькій та Одеській областях
День прикордонника. Президент відзначив військових держнагородами
30 квiтня, 17:25
Келлог пояснив Путіну, чому Росія вже програла
«Ви не виграєте цю війну». Келлог жорстко звернувся до Кремля
4 травня, 10:13
На об’єктах виникли пожежі та руйнування
Російські війська вдарили по об’єктах Нафтогазу на Сумщині та Харківщині
4 травня, 15:54
Удар по НПЗ у Киришах зупинив переробку нафти
Один із найбільших НПЗ РФ зупинився після удару дронів
5 травня, 17:17
Речник Кремля також офіційно оголосив про завершення тридобового гуманітарного перемир'я
Пєсков: Путін чекає Зеленського в Москві, а «СВО» зупиниться в будь-який момент
12 травня, 12:46
Мурал у Тегерані, що зображує іранські ракети, які атакують корабель ВМС США
CNN: Війна в Ірані може мати несподівану позитивну сторону для світової економіки
13 травня, 04:15

Події в Україні

Студент переправив ухилянта за кордон, щоб оплатити собі навчання. Суд обрав йому незвичне покарання
Студент переправив ухилянта за кордон, щоб оплатити собі навчання. Суд обрав йому незвичне покарання
Оперативне командування «Захід» показало укріплення на кордоні з Білоруссю
Оперативне командування «Захід» показало укріплення на кордоні з Білоруссю
Стосується всіх 17-річних. ТЦК звернулися до юнаків 2009 року народження
Стосується всіх 17-річних. ТЦК звернулися до юнаків 2009 року народження
Буданов зробив заяву про мобілізацію 18-25 річних чоловіків
Буданов зробив заяву про мобілізацію 18-25 річних чоловіків
Ракетна атака на Кривий Ріг: ворог поцілив у промисловий об'єкт
Ракетна атака на Кривий Ріг: ворог поцілив у промисловий об'єкт
Український досвід війни для Фінляндії: делегація з Гельсінкі чотири дні вивчала роботу ДСНС
Український досвід війни для Фінляндії: делегація з Гельсінкі чотири дні вивчала роботу ДСНС

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Сьогодні, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua