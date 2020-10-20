У Нацбанку спрогнозували, чи буде ослаблення курсу гривні



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У Нацбанку спрогнозували, чи буде ослаблення курсу гривні

Фундаментальних причин для послаблення курсу гривні немає, зазначив Данилишин

На 20 жовтня курс гривні до долара США знизився на 0,2% за тиждень і на 0,6% з початку місяця, однак ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається збалансованою.

Про це повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Фундаментальних причин для послаблення курсу гривні немає.

«Ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається збалансованою. Станом на 20.10.2020 курс гривні до долару США знецінився на 0,2% за тиждень та на 0,6% за плинний місяць. При цьому валютні інтервенції НБУ з підтримки обмінного курсу гривні скоротилися до 1 млн доларів США за період 12-16.10.2020, що свідчить про збалансованість попиту та пропозиції на валютному ринку. Цьому сприяє відсутність фундаментальних тенденцій до послаблення курсу гривні», – написав Данилишин.

За його словами, чистий продаж іноземної валюти фізичними особами на готівковому ринку з початку жовтня становив майже 60 млн дол. США, з початку 2020 року – 1,3 млрд дол. США.

Данилишин зазначив, що врівноваженню попиту та пропозиції на міжбанківському ринку сприяє також уповільнення відпливу коштів нерезидентів із вкладень у державні цінні папери.

Обсяг гривневих ОВДП у власності нерезидентів на 20 жовтня 2020 року становив 78,5 млрд грн, знизившись на 723 млн грн за поточний тиждень, що свідчить про майже дворазове уповільнення порівняно з попереднім тижнем.

Водночас банки нарощують вкладення в ОВДП, зауважив голова Ради Нацбанку. За тиждень обсяг ОВДП у власності банків зріс на 2,9 млрд грн (із початку жовтня – на 14,6 млрд грн) та на 20 жовтня 2020 року становив 441,8 млрд грн, або 50% від загального обсягу ОВДП в обігу.

На думку Данилишина, з одного боку, це спрощує залучення урядом коштів для рефінансування поточної заборгованості та фінансування дефіциту бюджету в період кризи (з початку року Міністерством фінансів було розміщено на відкритому ринку ОВДП на суму 145,7 млрд грн), з іншого – обмежує спроможність банків кредитувати реальний сектор економіки.