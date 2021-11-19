  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Борислав Береза
рус
    Думки вголос

    Хто винен у стрілянині в харківському метро

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пістолет у чоловіка був на законних підставах - Хто винен у стрілянині в харківському метро
    Пістолет у чоловіка був на законних підставах
    фото з відкритих джерел

    Чи справді треба засуджувати того, хто стріляв?

    Мовою оригіналу

    Пишут, что в Харькове в метро была стрельба. Мужчина сделал замечание группе студентов по поводу ношения масок. А они начали нецензурно ругаться в адрес мужчины. Видимо сказалось то, что на часах было 23-00, время позднее и уже не детское. Или может сказалось то, что студентов было много, а сделавший замечание был один.

    Но в итоге произошел словесный конфликт, который перерос ужн в физический на платформе станции метро «Госпром» и студенты начали толкать мужчину. Тот оказался не робкого десятка и достал пистолет, после чего произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Как выяснилось, это был бывший сотрудник налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области.

    Пистолет был у него на законных основаниях, а свои действия он объяснил своей необходимой самообороной.

    Так вот, я заметил, как некоторые источники пытаются маркировать стрелявшего мужчину именно, как сотрудника налоговой полиции и через этот маркер настраивать против него и его действий. А я считаю, что если все было именно так, как описывается, то он поступил правильно. Только стрелять надо было не в ногу, а в паховую область. Это решает две проблемы.

    Во-первых, это даёт надежду, что любящие нападать толпой не будет размножаться.

    А во-вторых это будет предостережением другим гопникам, что даже если их толпа, то это не поможет им. Гражданин имеет право на амооборону. А те, кто считают, что могут силой решить любой вопрос и считают себя над законом получат урок на всю жизнь.

    PS: Обращаю внимание, что мужчина изначально не приставал, а сделал замечание, что не противозаконно. А нападающие применили силу по отношению к нему, что незаконно. Учите законы. Не будете выглядеть глупо. И не надо нападать на кого-либо. Учитесь решать все проблемы не силой, а с помощью законов и слов. Тогда будет всем хорошо.

    Читайте також:


    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Харків метро поліція стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Гармаш
    Сергій Гармаш

    Журналіст

    Валерій Чалий
    Валерій Чалий

    Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хто винен у стрілянині в харківському метро