Хто винен у стрілянині в харківському метро

Чи справді треба засуджувати того, хто стріляв?

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Пишут, что в Харькове в метро была стрельба. Мужчина сделал замечание группе студентов по поводу ношения масок. А они начали нецензурно ругаться в адрес мужчины. Видимо сказалось то, что на часах было 23-00, время позднее и уже не детское. Или может сказалось то, что студентов было много, а сделавший замечание был один.

Но в итоге произошел словесный конфликт, который перерос ужн в физический на платформе станции метро «Госпром» и студенты начали толкать мужчину. Тот оказался не робкого десятка и достал пистолет, после чего произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Как выяснилось, это был бывший сотрудник налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области.

Пистолет был у него на законных основаниях, а свои действия он объяснил своей необходимой самообороной.

Так вот, я заметил, как некоторые источники пытаются маркировать стрелявшего мужчину именно, как сотрудника налоговой полиции и через этот маркер настраивать против него и его действий. А я считаю, что если все было именно так, как описывается, то он поступил правильно. Только стрелять надо было не в ногу, а в паховую область. Это решает две проблемы.

Во-первых, это даёт надежду, что любящие нападать толпой не будет размножаться.

А во-вторых это будет предостережением другим гопникам, что даже если их толпа, то это не поможет им. Гражданин имеет право на амооборону. А те, кто считают, что могут силой решить любой вопрос и считают себя над законом получат урок на всю жизнь.

PS: Обращаю внимание, что мужчина изначально не приставал, а сделал замечание, что не противозаконно. А нападающие применили силу по отношению к нему, что незаконно. Учите законы. Не будете выглядеть глупо. И не надо нападать на кого-либо. Учитесь решать все проблемы не силой, а с помощью законов и слов. Тогда будет всем хорошо.

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Джерело: блог Борислава Берези

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