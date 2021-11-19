Смертельна ДТП: експертиза підтвердила причетність 16-річного підлітка до аварії

Адвокат Рибін: «Можемо з упевненістю стверджувати про знаходження за кермом автомобіля саме підозрюваного»

Слід ДНК на подушці безпеки автомобіля Infinity, який спричинив смертельну ДТП у Харкові, збігаються з ДНК профілем Миколи Харківського, якого підозрюють у скоєнні аварії. Про це повідомила в Іnstagram донька загиблого водія Chevrolet Анастасія Носова, посилаючись на заяву адвоката Валентина Рибіна.

«Молекулярно-генетична експертиза підтвердила збіг ДНК профілю, що є на фронтальній подушці безпеки автомобіля Infinity з ДНК профілем підлітка, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП у м. Харкові 26.10.21», – йдеться у повідомленні.

фото Анастасія Носова/Instagram

Тож адвокат завив, що, зважаючи на дані експертизи, можна стверджувати, що за кермом був саме 16-річний підліток. «Таким чином, враховуючи дані з відеокамер зображення, а також свідчення свідків події – пасажирів автомобіля, яким керував «неповнолітній гонщик», зважаючи на дані експертизи, можемо з упевненістю стверджувати про знаходження за кермом автомобіля саме підозрюваного, і нікого, крім нього!», – уточнив Рибін.

Стало відомо, що 12 листопада автівку «мажора» оглянули експерти.

Нагадаємо, імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський, якого суд відправив за ґрати на два місяці без права на заставу, на засіданні відмовився від коментарів щодо аварії, однак на камеру зізнався журналістам, що за кермом Infiniti був саме він.

Він говорив, що нібито намагався гальмувати, однак у автомобіля відмовили гальма.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Як стало відомо згодом, мажор, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, має судимість за постріли в обличчя жінки.