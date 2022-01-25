Україна стала головною темою американського телебачення

Новинки на різних каналах починаються Україною і нами ж закінчуються

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Смотря новости на FOX NEWS (республиканцев) можно увидеть, как системно и методично размазывают Администрацию Байдена. Правда, Байден не устраивает из-за этого истерик и не запрещает демократам ходить на эфиры или давать свои комментарии.

В новостях 80% информации – это Украина и 20% времени – разговоры про инфляцию. И так не только на FOX, но и на CNN, ABC или даже на СNBC.

Новостные блоки на разных каналах начинаются Украиной и нами же заканчиваются

Так вот, на FOX все давят на то что Администрация ведет себя не совсем решительно. При этом все понимают, что мир в своих действиях во многих вопросах равняется на США. Так же озвучивают, что Европа из-за этого себя вяло ведёт и боится потерять источник дешёвого газа из РФ, который сейчас значительно подорожал.

Вспоминают и политику умиротворение агрессора, и то, что это не принесло мир в Украину. А так же припоминают Судеты и говорят о расстояние от путинских войск до Киева. И акцентируют внимание на том, что если Администрация Байдена позволит оккупацию хоть одного инча сегодня, то завтра это будет столица Украины, а потом все постсоветское пространство, включая страны Балтии.

Поэтому у США может быть много сценариев, но все они должны обеспечить защиту Украины и жёсткие санкции США, которые развалят РФ, как уже было с СССР, когда обвалили цены на нефть

Отдельно, стоит отметь слова многих политиков о том, что сегодня за всем происходящим в Украине слидит весь мир и это будет иметь последствия. И развитие ситуации будет иметь последствия для всего мира. Ведь и Иран смотрит, и Китай смотрит, и Северная Корея смотрит, и Турция смотрит. А все происходящее сегодня случилось потому что Обама не достаточно жёстко повёл себя в Сирии. И об этом говорят большинство экспертов.

И ещё, на FOX регулярно язвительно замечали, что Путин делает все «moves» против Украины лишь в тот момент, когда Демократическая партия руководит США. Что сейчас, что в 2014-ом когда у руля был Обама. А значит у Байдена нет права на ошибку.

Особенно после вывода сил США из Афганистане, который многие называют «позорным». Ну, и говорят, что после такого выхода из Афганистана, в Украине нельзя облажаться. С этим соглашаются и демократы и республиканцы. И это очень важно, чтоб понимать пойдут ли наши американские партнёры до конца. Пойдут.

Так что «Keep Calm and Carry On – «Сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать». И все будет Украина.

Джерело: блог Борислава Берези

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