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    Думки вголос

    Україна стала головною темою американського телебачення

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Невже в США більше хвилюються через російську агресію, ніж у нас? - Україна стала головною темою американського телебачення
    Невже в США більше хвилюються через російську агресію, ніж у нас?
    зображення з відкритих джерел

    Новинки на різних каналах починаються Україною і нами ж закінчуються

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    Смотря новости на FOX NEWS (республиканцев) можно увидеть, как системно и методично размазывают Администрацию Байдена. Правда, Байден не устраивает из-за этого истерик и не запрещает демократам ходить на эфиры или давать свои комментарии.

    В новостях 80% информации – это Украина и 20% времени – разговоры про инфляцию. И так не только на FOX, но и на CNN, ABC или даже на СNBC.

    Новостные блоки на разных каналах начинаются Украиной и нами же заканчиваются

    Так вот, на FOX все давят на то что Администрация ведет себя не совсем решительно. При этом все понимают, что мир в своих действиях во многих вопросах равняется на США. Так же озвучивают, что Европа из-за этого себя вяло ведёт и боится потерять источник дешёвого газа из РФ, который сейчас значительно подорожал.

    Вспоминают и политику умиротворение агрессора, и то, что это не принесло мир в Украину. А так же припоминают Судеты и говорят о расстояние от путинских войск до Киева. И акцентируют внимание на том, что если Администрация Байдена позволит оккупацию хоть одного инча сегодня, то завтра это будет столица Украины, а потом все постсоветское пространство, включая страны Балтии.

    Поэтому у США может быть много сценариев, но все они должны обеспечить защиту Украины и жёсткие санкции США, которые развалят РФ, как уже было с СССР, когда обвалили цены на нефть

    Отдельно, стоит отметь слова многих политиков о том, что сегодня за всем происходящим в Украине слидит весь мир и это будет иметь последствия. И развитие ситуации будет иметь последствия для всего мира. Ведь и Иран смотрит, и Китай смотрит, и Северная Корея смотрит, и Турция смотрит. А все происходящее сегодня случилось потому что Обама не достаточно жёстко повёл себя в Сирии. И об этом говорят большинство экспертов.

    И ещё, на FOX регулярно язвительно замечали, что Путин делает все «moves» против Украины лишь в тот момент, когда Демократическая партия руководит США. Что сейчас, что в 2014-ом когда у руля был Обама. А значит у Байдена нет права на ошибку.

    Особенно после вывода сил США из Афганистане, который многие называют «позорным». Ну, и говорят, что после такого выхода из Афганистана, в Украине нельзя облажаться. С этим соглашаются и демократы и республиканцы. И это очень важно, чтоб понимать пойдут ли наши американские партнёры до конца. Пойдут.

    Так что «Keep Calm and Carry On«Сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать». И все будет Украина.

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    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: телебачення США Україна
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    Україна стала головною темою американського телебачення