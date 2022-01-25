Україна хоче знати чіткі терміни вступу до НАТО

Курс на вступ до НАТО передбачений Конституцією України

Верховна Рада закликала міжнародні організації та парламенти іноземних держав визначити конкретні часові рамки вступу України до НАТО. За це рішення проголосували 282 депутати – представники практично всіх фракції, окрім ОПЗЖ.

«Верховна Рада України звертається до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій і закликає: підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи та визначення конкретних часових рамок та модальностей подальшої інтеграції нашої держави до НАТО», – ідеться у зверненні.

У ньому наголошується, що курс на вступ до НАТО передбачений Конституцією України. Автори заяви посилаються на останні соціологічні дослідження, згідно із якими переважна більшість українців підтримує вступ до Північноатлантичного альянсу.

Парламент також нагадує, що рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року, підтвердженого на Брюссельському саміті НАТО 2021 року, передбачає перспективи членства України в альянсі.

У зверненні також вказується, що Україна, НАТО та Європейський союз «єдині у своїй позиції щодо суверенного права України визначати вектор подальшої інтеграції, зокрема в питанні розширення та набуття членства в цих інституціях».

Нагадаємо, що у зверненні пропонується визнати: вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням:

Конституції та законодавства України;

Основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року (Гельсінський заключний акт), підсумкового документа Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 21 листопада 1990 року (Паризька хартія для нової Європи);

Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум);

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» № 68/262, від 27 березня 2014 року, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року та інших міжнародно-правових актів.

Текст звернення буде направлений до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.

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