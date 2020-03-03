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    Економіка та фінанси

    «Артемсіль» та Державну зернову корпорацію приватизують

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    Уряд скасував монополію на виробництво солі в Україні - «Артемсіль» та Державну зернову корпорацію приватизують
    Уряд скасував монополію на виробництво солі в Україні

    Керівники «Артемсолі» є фігурантами справ про хабарництво

    Кабінет міністрів скасував монополію «Артемсолі» на виробництво солі та передав підриємство на приватизацію. Так само на приватизацію було передано Державну продовольчо-зернову корпорацію України.

    Про це повідомляє прем’єр-міністр Олексій Гончарук та сайт уряду.

    «Уряд скасував монополію на виробництво солі в Україні. ДП «Артемсіль» приватизують», - йдеться в повідомленні.

    «Підприємство вже раніше отримувало штраф від Антимонопольного комітету обсягом 3,14 млн гривень через маніпуляції з ціною на сіль», - пише прем’єр.

    Також Кабмін передає на приватизацію підприємство Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ).

    «Це найбільша корпорація - експортер зерна в Україні та найбільший в країні виробник борошна. На папері чомусь збиткова та неефективна. Завдяки приватизації підприємство зможе модернізувати свої потужності, створити нові робочі місця та сплачувати більше податків до державного бюджету України», - коментує Гончарук.

    Також уряд передав на приватизацію завод «Більшовик» (АТ «Перший київський машинобудівний завод») та ДАК «Хліб України».

    Зазначимо, що керівники «Артемсолі» є фігурантами справ про хабарництво.

    Кабмін приватизація бізнес продукти промисловість завод штраф уряд Олексій Гончарук
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