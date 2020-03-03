«Артемсіль» та Державну зернову корпорацію приватизують



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Уряд скасував монополію на виробництво солі в Україні

Керівники «Артемсолі» є фігурантами справ про хабарництво

Кабінет міністрів скасував монополію «Артемсолі» на виробництво солі та передав підриємство на приватизацію. Так само на приватизацію було передано Державну продовольчо-зернову корпорацію України.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Олексій Гончарук та сайт уряду.

«Уряд скасував монополію на виробництво солі в Україні. ДП «Артемсіль» приватизують», - йдеться в повідомленні.

«Підприємство вже раніше отримувало штраф від Антимонопольного комітету обсягом 3,14 млн гривень через маніпуляції з ціною на сіль», - пише прем’єр.

Також Кабмін передає на приватизацію підприємство Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ).

«Це найбільша корпорація - експортер зерна в Україні та найбільший в країні виробник борошна. На папері чомусь збиткова та неефективна. Завдяки приватизації підприємство зможе модернізувати свої потужності, створити нові робочі місця та сплачувати більше податків до державного бюджету України», - коментує Гончарук.

Також уряд передав на приватизацію завод «Більшовик» (АТ «Перший київський машинобудівний завод») та ДАК «Хліб України».

Зазначимо, що керівники «Артемсолі» є фігурантами справ про хабарництво.