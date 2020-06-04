Кабмін виділив землю під житло для військовослужбовців СБУ



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Житло для військовослужбовців СБУ та членів їхніх сімей почнуть будувати у Чернігові

На житло для військових уряд виділив земельну ділянку 0,3719 га у Чернігові

Кабінет міністрів затвердив розпорядження, яким визначив ділянку, що належить до земель оборони, де дозволив будівництво житла для військовослужбовців СБУ та членів їхніх сімей.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, 3 червня.

«Погодити перелік земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців Служби безпеки та членів їх сімей, згідно з додатком», - йдеться в тексті розпорядження

Як зазначається у пояснювальній записці, документ розроблено у зв’язку з необхідністю збільшення житлового фонду для забезпечення потреб СБУ шляхом будівництва житла на землях оборони за небюджетні кошти, зменшення кількості військовослужбовців СБУ, які перебувають на квартирному обліку.

Таким чином, на згадані потреби уряд виділив земельну ділянку 0,3719 га у місті Чернігові по вулиці Стрілецька,1. Будівництво житла здійснюватиметься за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб-підприємців без використання коштів державного та місцевого бюджетів.