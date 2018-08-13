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    Думки вголос

    Самовпевненість Туреччини розбилася об простенькі санкції проти двох міністрів

    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • Розсилка
    Самовпевненість Туреччини розбилася об простенькі санкції проти двох міністрів

    А ось тепер спробуйте уявити, що зроблять з нами, якщо ми заявимо, що хочемо відновити ядерну зброю?

    Коли я прибув в Туреччину (червень 2010 року) на роботу курс був 1 дол. США - 1,45 турецькі ліри. І ліра ще якийсь час росла. Один власник, з яким ми в той час вели переговори про оренду навіть не хотів в доларах угоду підписувати - казав, а як долар обвалиться?

    Тоді Туреччина вичерпувала останню енергію розвитку, закладеного рішеннями ще в доердоганівську епоху і перші роки правління Ердогана. Правильні рецепти розвитку Туреччини спирались на реалістичний аналіз її можливостей і на... євроінтеграцію.

    Реалізму і євроінтеграції в турецьких доктринах, схоже, більше немає. Самовпевненість і головокружіння від успіхів. Туреччина повірила, що може все - аж до закупівлі російських озброєнь. Але все це, виявляється, може розбитися об простенькі санкції проти двох турецьких міністрів.

    А ось тепер спробуйте уявити, що станеться\зроблять з нами, якщо, наприклад, ми заявимо, що хочемо відновити ядерну зброю? У Туреччини, за словами Ердогана, хоч Аллах є. А у нас і того не дуже.

    Джерело: блог Богдана Яременка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Туреччина США санкції
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