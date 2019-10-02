Україна хоче миру на Донбасі, але не поступиться при цьому своїми принципами

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розумним людям однаково важливе розуміння загального напрямку і нюансів

Загальний напрямок - Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі. Не поступаючись при цьому нічим принциповим - ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати Мінські домовленості.

Нюанси - вчора ніхто нічого не підписував. Представник України в ТКГ Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ М.Сайдіка про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав Нормандського формату в Мінську 1 вересня 2019 року. Зміст формулювання неодноразово пояснював міністр закордонних справ України В.Пристайко - йдеться про порядок застосування рішень «про особливості....» до місцевих виборів в ОРДЛО на тимчасовій основі і на постійній після.

Усе інше - предмет для переговорів, результати яких втілюватимуться в життя не змінами до Конституції, а законами України, які приймає Верховна Рада України (що надає суспільству можливість контролю за тим, що відбувається).

Джерело: блог Богдана Яременка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»