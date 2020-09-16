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    Думки вголос

    Як боротись з корупцією: лайф-хаг від партії влади

    • Богдан Петренко

      Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

    • Розсилка
    Як боротись з корупцією: лайф-хаг від партії влади

    Влада – давайте не будемо гратись в дитячі ігри, викручуватись...

    Головна причина насильницьких протестів, які можуть перетікати у революцію – нездатність системи мирними методами вирішувати проблеми, які накопичуються. Відсутність механізмів, які б дозволяли сподіватись на те, що можна досягти справедливості «законними» шляхами. Наприклад, через правоохоронні органи, через те, що суди будуть виносити рішення, а прокуратура порушуватиме справи.

    Щоправда, про це забувається, коли треба притягувати до відповідальності своїх.

    Ще є цікава фраза – «якщо хочеш навести порядок в країні, треба посадити трьох своїх друзів». Її приписують творцю сінгапурського дива Лі Куан Ю. І її ж дуже полюбляють наші політики, особливо – під час виборів. І як на просту модель на неї завжди клюють виборці.

    Але виборці не помічають, що цю фразу можна використати з українською специфікою. Не обов’язково садити своїх друзів, треба просто заявити, що конкретний корупціонер – не твій друг. Тоді його зовсім не треба саджати.

    Ось і учора Офіс Президента підтримав вихід Олександра Юрченка з фракції, щоб він не кидав тінь на «Слугу народу». Пізніше генпрокурор заявила, що наразі немає підстав для оголошення підозри депутатові.

    Хоча – я вже і не знаю, хто більше репутаційно виграв від такого розлучення - фракція чи сам Юрченко. Бо кримінальна відповідальність навряд чи світить депутатові. Бо для цього треба дійсно незалежна судова гілка влади, а так – хто ж його посадить, це ж «памятник». До речі, саме рішення незалежної гілки влади могло б переконати і в тому, що депутат (чи інший підозрюваний, якого виправдають) дійсно не винний. А за такої системи правосуддя – може обвинувачуваний і буде чистим перед законом, але навряд чи чистим для громадської думки.

    А ось про добровільне складання повноважень депутата – щоб дійсно не кидати тінь на тих, хто його висунув, - не йдеться.

    Та якби не відцуровувались партія від своїх висуванців, політично саме вона - «Слуга народу» - нестиме відповідальність за всіх, кого вона привела у владу. Не залежно від того, виключили чи ні його з фракції чи з партії. Ніхто не забув того ж Іванісова, який мав судимості за насильницькі злочини, але все ще лишається депутатом, обраним завдяки бренду «Слуга народа». Хоча і не в фракції.

    Тому влада – давайте не будемо гратись в дитячі ігри, викручуватись, а робити реальні висновки щодо власної бездарності. Бо що? Бо прочитайте перший абзац – про причини революції.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
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