У першій десятці «Євросолідарності» в Києві – двоє юристів, генерал СБУ та військовий



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За словами Марини Порошенко, у другій п'ятірці списку політсили – політолог Сергій Таран, економіст-міжнародник Людмила Ковалевська, генерал-лейтенант СБУ Віктор Кононенко

До списку «Європейської солідарності» у Києві ввійшли, зокрема, секретар Київради Володимир Прокопів, юрист Леонід Ємець, лідер молодіжної «ЄС» Дінара Габібуллаєва, ветеран і волонтер Олександр Погребиський

Дружина п'ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Марина Порошенко, яка очолила список партії на виборах до Київради, оголосила в середу, 16 вересня, перших учасників списку кандидатів у депутати Київської міської ради.



«До нього ввійшли секретар Київради Володимир Прокопів, юрист і правозахисник Леонід Ємець, лідер молодіжної «ЄС» Дінара Габібуллаєва, ветеран і волонтер Олександр Погребиський», – повідомила Порошенко на конференції територіальної організації партії «Європейська солідарність» у Києві.



За словами Марини Порошенко, у другій п'ятірці списку політсили – політолог Сергій Таран, економіст-міжнародник Людмила Ковалевська, генерал-лейтенант СБУ Віктор Кононенко, колишній телеведучий-розслідувач і екснародний депутат Костянтин Усов, юрист Ольга Галицька.



Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.

Нагадаємо, партія Порошенка підтримала Кличка на виборах мера Києва.