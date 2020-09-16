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    Суспільство

    У першій десятці «Євросолідарності» в Києві – двоє юристів, генерал СБУ та військовий

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    За словами Марини Порошенко, у другій п'ятірці списку політсили &ndash; політолог Сергій Таран, економіст-міжнародник Людмила Ковалевська, генерал-лейтенант СБУ Віктор Кононенко - У першій десятці «Євросолідарності» в Києві – двоє юристів, генерал СБУ та військовий
    За словами Марини Порошенко, у другій п'ятірці списку політсили – політолог Сергій Таран, економіст-міжнародник Людмила Ковалевська, генерал-лейтенант СБУ Віктор Кононенко

    До списку «Європейської солідарності» у Києві ввійшли, зокрема, секретар Київради Володимир Прокопів, юрист Леонід Ємець, лідер молодіжної «ЄС» Дінара Габібуллаєва, ветеран і волонтер Олександр Погребиський

    Дружина п'ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Марина Порошенко, яка очолила список партії на виборах до Київради, оголосила в середу, 16 вересня, перших учасників списку кандидатів у депутати Київської міської ради.

    «До нього ввійшли секретар Київради Володимир Прокопів, юрист і правозахисник Леонід Ємець, лідер молодіжної «ЄС» Дінара Габібуллаєва, ветеран і волонтер Олександр Погребиський», – повідомила Порошенко на конференції територіальної організації партії «Європейська солідарність» у Києві.

    За словами Марини Порошенко, у другій п'ятірці списку політсили – політолог Сергій Таран, економіст-міжнародник Людмила Ковалевська, генерал-лейтенант СБУ Віктор Кононенко, колишній телеведучий-розслідувач і екснародний депутат Костянтин Усов, юрист Ольга Галицька.

    Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.

    Нагадаємо, партія Порошенка підтримала Кличка на виборах мера Києва.

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