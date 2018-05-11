Чому в Україну не хочуть йти нові інвестори

За кожним геніальним законом сидить банальний український упирь-чиновник, який вимагає від інвестора хабар «за погодження»

Блискучі закони повинні бездоганно працювати... Їх «блискучість» має бути реалізована в механізмі, а не в контенті

Прем'єр каже, що в Україні найкращі в світі закони щодо захисту інвесторів...

Може й так. Але інвестицій чомусь - не особо...

Чому? Та тому, що за кожним геніальним законом сидить банальний український упирь-чиновник, який вимагає від інвестора хабар «за погодження»...

Тож виходить, що закони у нас самі по собі, а упирі самі по собі...

Блискучі закони повинні бездоганно працювати... Їх «блискучість» має бути реалізована в механізмі, а не в контенті. Сталінська конституція 1936-го року також була «найкраща в світі» для людини. А х*лі толку?

Чому у нас більша половина водіїв ніколи не прищібається за кермом? І чому вони ж, при виїзді за кордон, всі чемно прищебнуті? Що там не так як у нас?

Лише одне! НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ!

Джерело: блог Віталія Чепиноги

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