Чому в Україну не хочуть йти нові інвестори
- Сьогодні, 14:02
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Розсилка
Блискучі закони повинні бездоганно працювати... Їх «блискучість» має бути реалізована в механізмі, а не в контенті
Прем'єр каже, що в Україні найкращі в світі закони щодо захисту інвесторів...
Може й так. Але інвестицій чомусь - не особо...
Чому? Та тому, що за кожним геніальним законом сидить банальний український упирь-чиновник, який вимагає від інвестора хабар «за погодження»...
Тож виходить, що закони у нас самі по собі, а упирі самі по собі...
Блискучі закони повинні бездоганно працювати... Їх «блискучість» має бути реалізована в механізмі, а не в контенті. Сталінська конституція 1936-го року також була «найкраща в світі» для людини. А х*лі толку?
Чому у нас більша половина водіїв ніколи не прищібається за кермом? І чому вони ж, при виїзді за кордон, всі чемно прищебнуті? Що там не так як у нас?
Лише одне! НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ!
Джерело: блог Віталія Чепиноги