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    Думки вголос

    Чому в Україну не хочуть йти нові інвестори

    • Віталій Чепинога

      український політик

    • Сьогодні, 14:02
    • Розсилка
    За кожним геніальним законом сидить банальний український упирь-чиновник, який вимагає від інвестора хабар &laquo;за погодження&raquo;
    За кожним геніальним законом сидить банальний український упирь-чиновник, який вимагає від інвестора хабар «за погодження»

    Блискучі закони повинні бездоганно працювати... Їх «блискучість» має бути реалізована в механізмі, а не в контенті

    Прем'єр каже, що в Україні найкращі в світі закони щодо захисту інвесторів...

    Може й так. Але інвестицій чомусь - не особо...

    Чому? Та тому, що за кожним геніальним законом сидить банальний український упирь-чиновник, який вимагає від інвестора хабар «за погодження»...

    Тож виходить, що закони у нас самі по собі, а упирі самі по собі...

    Блискучі закони повинні бездоганно працювати... Їх «блискучість» має бути реалізована в механізмі, а не в контенті. Сталінська конституція 1936-го року також була «найкраща в світі» для людини. А х*лі толку?

    Чому у нас більша половина водіїв ніколи не прищібається за кермом? І чому вони ж, при виїзді за кордон, всі чемно прищебнуті? Що там не так як у нас?

    Лише одне! НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ!

    Джерело: блог Віталія Чепиноги

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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