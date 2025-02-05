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Стало відомо, коли Келлог презентує стратегію Трампа для завершення війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, коли Келлог презентує стратегію Трампа для завершення війни в Україні
Келлог на початку лютого офіційно став спецпосланцем президента США
фото з відкритих джерел

Стратегію Трампа буде представлено під час Мюнхенської безпекової конференції

Спеціальний представник президента США у справах України Кіт Келлог презентує на конференції безпеки в Мюнхені стратегію для завершення війни. Захід триватиме з 14 до 16 лютого. Про це посадовець написав у X.

«Я з нетерпінням чекаю можливості розповісти про цілі Дональда Трампа покласти край кривавій і дорогій війні в Україні», – каже він.

Келлог підкреслив, що планує зустрітися з тими союзниками США, які «готові з ними працювати».

Нагадаємо, українська влада узгоджує конкретні дати візиту американських посадовців до України. Глава Банкової Андрій Єрмак і радник Трампа з національної безпеки Майкл Волц обговорили необхідність організації особистих контактів між президентами України та США найближчим часом. Політики домовилися підтримувати постійний зв’язок для інформування про ситуацію на фронті, поточні події та виклики, які стоять перед Україною.

Нагадаємо, у понеділок, 3 лютого, президент США Дональд Трамп підписав п’ять указів про призначення спеціальних представників США із різних питань, серед них й щодо призначення Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії. 

Як повідомлялося, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним.

Російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка передуватиме можливій зустрічі пізніше цього року. Однак, за словами російських джерел, які говорили на умовах анонімності, російські високопосадовці відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ протягом останніх тижнів.

До слова, українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа.

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Теги: Кіт Келлог Дональд Трамп війна США переговори

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Політика

Стало відомо, коли Келлог презентує стратегію Трампа для завершення війни в Україні
Стало відомо, коли Келлог презентує стратегію Трампа для завершення війни в Україні
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