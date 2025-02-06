Вибух у Кам'янці-Подільському біля ТЦК. Мер міста розповів про стан постраждалих

5 лютого у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Внаслідок вибуху загинула одна людина, яка і принесла вибухівку до ТЦК

Міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посітко розповів про стан потерпілих внаслідок вибуху біля ТЦК, що стався 5 лютого. Повідомлялося, що загинув один чоловік, четверо – поранені.

Так, серед потерпілих двоє лікарів. «Один лікар перебуває під наглядом, у стані середньої тяжкості, стабільний. Йому проведено операцію з видалення гематоми та усунення перелому черепа. Наразі перебуває в реанімації. Жінка у реанімації, стан важкий, стабілізована», – наголосив мер.

Військовий, який перебував у ТЦК, вже прооперований, йому видалили уламки.

«Лікарі забезпечені всім необхідним і роблять усе можливе для порятунку та стабілізації потерпілих. Громадо, закликаю утримуватися від негативних коментарів, що сіють розбрат у суспільстві. Пам'ятаймо, хто наш спільний ворог», – підсумував Посітко.

Як повідомлялося, у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок інциденту загинув чоловік, який нібито прийшов передати речі військовому.

Нагадаємо, що біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Він стався близько 18:40.

Так, поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді.

Раніше у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. За інформацією Національної поліції України, відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

До слова, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин, що на Полтавщині, під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру невідомий здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).