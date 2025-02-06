Вибух у Кам'янці-Подільському біля ТЦК. Мер міста розповів про стан постраждалих
Внаслідок вибуху загинула одна людина, яка і принесла вибухівку до ТЦК
Міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посітко розповів про стан потерпілих внаслідок вибуху біля ТЦК, що стався 5 лютого. Повідомлялося, що загинув один чоловік, четверо – поранені.
Так, серед потерпілих двоє лікарів. «Один лікар перебуває під наглядом, у стані середньої тяжкості, стабільний. Йому проведено операцію з видалення гематоми та усунення перелому черепа. Наразі перебуває в реанімації. Жінка у реанімації, стан важкий, стабілізована», – наголосив мер.
Військовий, який перебував у ТЦК, вже прооперований, йому видалили уламки.
«Лікарі забезпечені всім необхідним і роблять усе можливе для порятунку та стабілізації потерпілих. Громадо, закликаю утримуватися від негативних коментарів, що сіють розбрат у суспільстві. Пам'ятаймо, хто наш спільний ворог», – підсумував Посітко.
Як повідомлялося, у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок інциденту загинув чоловік, який нібито прийшов передати речі військовому.
Нагадаємо, що біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Він стався близько 18:40.
Так, поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді.
Раніше у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. За інформацією Національної поліції України, відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.
До слова, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин, що на Полтавщині, під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру невідомий здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).
Коментарі — 0