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Центральна виборча комісія відновила доступ до інформації про вибори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Центральна виборча комісія відновила доступ до інформації про вибори
Доступ до вебсайту ЦВК відновлено в повному обсязі
фото з відкритих джерел

З початку повномасштабного вторгнення дані були закриті через безпекові питання

 

На сайті Центральної виборчої комісії відновлено доступ до інформації про вибори, зокрема про обраних депутатів, склади виборчих комісій. З початку повномасштабного вторгнення ці дані були закриті з міркувань безпеки. Про це повідомляє рух «Чесно».

Зазначається, що до відновлення дані про балотування можна було переглянути лише у разі їх архівування. Крім того, не всі сторінки зберігали у Web-архіві. Наразі на сайті ЦВК можна переглянути як інформацію про вибори народних депутатів, президентів України за різні роки, так і результати місцевих виборів.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик наголосив, що після початку повномасштабного вторгнення на сайті закрили доступ до інформації через безпекові питання. Наразі доступ до вебсайту відновлено в повному обсязі. 

Крім того, триває відновлення роботи Державного реєстру виборців проходить в кілька етапів. Вже працює система періодичного поновлення даних про виборців.

Нагадаємо, українська та американська сторони наразі не обговорювали необхідність проведення виборів в Україні до кінця 2025 року. Раніше спеціальний представник Трампа з питань російсько-української війни генерал Кіт Келлог заявив, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про «перемирʼя».

До слова, Зеленський заявив, що відкритий до виборів. Однак президент зауважив, що у військових, мільйонів громадян на тимчасово окупованих територіях і за кордоном не буде можливості проголосувати на виборах.

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Теги: ЦВК вибори війна

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