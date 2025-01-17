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У Британії частина українських біженців може втратити роботу – The Telegraph

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Британії частина українських біженців може втратити роботу – The Telegraph
Велика Британія встановлює нові правила для українців
фото із відкритих джерел

Частину працевлаштованих у Британії біженців чекає неприємний «сюрприз»

Десятки тисяч українських біженців, які перебувають на території Великої Британії, можуть втратити роботу через посилення візової політики королівства. Як пише The Telegraph, відповідно до нових правил роботодавцям більше не дозволено продовжувати контракти для тих, у кого найближчим часом закінчується термін перебування в країні.

Це безпосередньо стосується українців так званої «першої хвилі», які прибули на до країни на початку 2022 року. У них термін починає закінчуватися у березні цього року. І при цьому продовжувати термін візи за новими правилами можуть не раніше, ніж за місяць до припинення її дії.

До слова, українці, які прибули до Великої Британії після 24 лютого 2022 року, можуть подати заявку на продовження візи на 18 місяців. Заявки прийматимуть із 4 лютого 2025 року, проте їх необхідно подавати не пізніше ніж за 28 днів до завершення чинної візи. Під час розгляду, який триває до восьми тижнів, заборонено залишати країну.

Важливо, що час проведений у країні зі статусом біженця не зараховується у 10-річний період, який необхідний для подання документів на постійне проживання.

Нагадаємо, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з неоголошеним візитом. 

Також Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підписали історичну угоду задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства.

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Теги: соціум українці Велика Британія Україна біженці

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