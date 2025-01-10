У Японії чоловік заробляє $80 тис. на рік, не роблячи абсолютно нічого

Робота Шоджі Морімото полягає в тому, щоб пропонувати себе незнайомцям, які шукають чиюсь компанію

Шоджі Морімото вирішив заробляти на самотності пересічних японців

Житель Японії Шоджі Морімото заробляє $80 тис. на рік, займаючись тим, що сам називає «нічогонеробленням». Про це пише CNBC.

У 2018 році Морімото звільнили з роботи за відсутність ініціативи. Після цього він перетворив «нічогонероблення» на прибутковий бізнес, продаючи свій час і виступаючи як компаньйон для різних людей.

Зараз чоловікові 41 рік, і «нічогонероблення» є його основним джерелом доходу. Морімото надає послуги супроводу незнайомцям, які потребують компанії. Його клієнти просять підтримати їх на фініші марафону, бути на відеодзвінках або просто перебувати поруч на певній події. Якось його найняли, щоб замінити подругу на концерті. Основне завдання Морімото – слухати клієнтів.

Він мінімально бере участь у розмові, переважно киває і висловлює співчуття. За його словами, він отримує близько 1000 запитів на рік. Раніше його фіксована ставка становила від 10 до 30 тис. ієн (від $65-$195) за дво-тригодинну зустріч, що принесло йому близько $80 тис. минулого року. Тепер він експериментує із системою оплати, дозволяючи клієнтам самим оцінювати його послуги. Цей експеримент повинен показати, наскільки затребуваною та високооплачуваною виявиться його незвичайна професія.

Самотність може бути причиною того, що деякі платять за такі послуги, але це не єдина, зазначив Морімото. «Певні люди можуть бажати спілкування, але інші можуть просто бути трохи соціально незграбними», – сказав Хіроші Оно, професор відділу людських ресурсів Університету Хітоцубаші.

До слова, у Японії, де триває стрімке падіння народжуваності, до 2720 року залишиться лише одна дитина молодша 14 років, свідчать останні розрахунки професора Університету Тохоку Хіросі Йосіди.