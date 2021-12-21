Банкова обрала надійний спосіб підняти рейтинг Петра Порошенка

Для експертів загадка, для чого Зеленський почав цю гру

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Интересно, что скажет Зеленский своим советникам, когда Порошенко въедет в Украину в образе гонимого героя – на белом коне, в терновом венце и со свитой из улыбающихся адвокатов? У нас в Украине надежный способ поднять рейтинги политику – это начать его кошмарить.

Сакаашвили вон в тюрьму пошел для того, чтобы стать настоящим героем для своих поклонников. Петр же Алексеевич, как мастер политического джиу-джитсу, теперь легко использует силу противника против него самого.

Ему не надо доказывать свою невиновность, это вопросы следствия, и мало что могло бы так рассказать о слабости позиции прокуратуры, как внезапный отпуск Венедиктовой, не пожелавшей ставить свой автограф под подозрением ПАП.

Порошенко не станет сакральной жертвой, не тот тип личности, он станет в гордую позу, а обвинители со своими странными затеями обгадятся самостоятельно. Или под елку обгадятся, или после православного Рождества, но обязательно прилюдно.

Можно любить или не любить Порошенко, уважать его или не уважать, но в сравнении с нынешними – он монстр от политики. И если он чего-то не боится, то не потому, что безрассудно смел, а потому, что больше знает о ситуации.

Честно говоря, для меня загадка для чего надо устраивать эти тараканьи бега перед Новым годом, при возросшей российской угрозе, в сложной экономической ситуации и при ушедшем на пятинедельные каникулы парламенте. Но им там на Банковой виднее, как сделать всем лучше – вот они и делают, как могут.

Джерело: блог Яна Валетова

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