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    Думки вголос

    Банкова обрала надійний спосіб підняти рейтинг Петра Порошенка

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

    •  glavcom.ua
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    Порошенко ніколи не погодиться стати сакральною жертвою для чиєїсь примхи - Банкова обрала надійний спосіб підняти рейтинг Петра Порошенка
    Порошенко ніколи не погодиться стати сакральною жертвою для чиєїсь примхи
    фото: glavcom.ua

    Для експертів загадка, для чого Зеленський почав цю гру

    Мовою оригіналу

    Интересно, что скажет Зеленский своим советникам, когда Порошенко въедет в Украину в образе гонимого героя – на белом коне, в терновом венце и со свитой из улыбающихся адвокатов? У нас в Украине надежный способ поднять рейтинги политику – это начать его кошмарить.

    Сакаашвили вон в тюрьму пошел для того, чтобы стать настоящим героем для своих поклонников. Петр же Алексеевич, как мастер политического джиу-джитсу, теперь легко использует силу противника против него самого.

    Ему не надо доказывать свою невиновность, это вопросы следствия, и мало что могло бы так рассказать о слабости позиции прокуратуры, как внезапный отпуск Венедиктовой, не пожелавшей ставить свой автограф под подозрением ПАП.

    Порошенко не станет сакральной жертвой, не тот тип личности, он станет в гордую позу, а обвинители со своими странными затеями обгадятся самостоятельно. Или под елку обгадятся, или после православного Рождества, но обязательно прилюдно.

    Можно любить или не любить Порошенко, уважать его или не уважать, но в сравнении с нынешними – он монстр от политики. И если он чего-то не боится, то не потому, что безрассудно смел, а потому, что больше знает о ситуации.

    Честно говоря, для меня загадка для чего надо устраивать эти тараканьи бега перед Новым годом, при возросшей российской угрозе, в сложной экономической ситуации и при ушедшем на пятинедельные каникулы парламенте. Но им там на Банковой виднее, как сделать всем лучше – вот они и делают, как могут.

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    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко прокуратура Володимир Зеленський влада
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    Банкова обрала надійний спосіб підняти рейтинг Петра Порошенка