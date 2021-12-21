У нас серйозні проблеми зі Службою Безпеки України

Вже довгий час запаси вугілля відстають від плану накопичення – у понад шість разів

У п’ятницю СБУ офіційно попередила уряд про критичну нестачу вугілля, що загрожує надзвичайними ситуаціями. Відключення опалення чи електроенергії – цієї зими можуть стати реальністю. Це кажуть не опозиційні депутати, а Служба безпеки.

Тим часом на годині запитань до уряду прем'єр-міністр сказав, що проблем з вугіллям немає.

То ж як це все розуміти?

1. Треба терміново ухвалювати закон про СБУ. Три місяці їм знадобилося, щоб прокинутися й підтвердити те, про що експерти кричать весь цей час... Це ще раз доводить, наскільки серйозні у нас проблеми зі Службою Безпеки України. Заява СБУ виглядає – як спроба умити руки, коли ситуація зайшла в глухий кут. Ну ми ж «попереджали» про безпекову загрозу, до нас питань немає. Де ви були раніше, ви точно служба безпеки?

2. «Фірмовий стиль» уряду – постійна, перманентна брехня. З цим треба щось робити. Кабмін заперечує проблему – але ж вона нікуди не зникає.

Ситуація із запасами – критична. Вже довгий час запаси вугілля відстають від плану накопичення – у понад шість разів. У попередні роки на ці ж дати ми мали щонайменше втричі більше палива. Але команда Зеленського називає це «нормальним та спокійним» проходженням опалювального сезону. Страшно уявити, що ж тоді ненормальне і неспокійне?

3. Монобільшість відтягує розв'язання проблем. Цього тижня проголосували продовження мораторію на банкрутство державних шахт. Шахт, що не здатні працювати без збитків і заборгували мільярди за електроенергію та інші послуги. Але визнати їх банкрутами сміливості бракує, краще боягузливо тягти вічну історію з дотаціями, подачками з барського плеча – коштом платників податків.

Справедлива трансформація, перепрофілювання, на які заслуговують шахтарі та їхні сім'ї – для команди Зеленського – космос. На це наступного року планують виділити лише 118 млн грн. Це мізерна сума, що не дотягує і до 2% всіх видатків на енергетику.

Таким гасінням пожеж, коли припекло – ми не просто не розв'язуємо енергетичну проблему. Ми погіршуємо стан справ на кожний наступний рік. Створюємо все більший головний біль наступним поколінням. Живемо в борг у наших дітей.

4. Наш єдиний шлях до безпеки та енергетичної незалежності – це енергоефективність, відновлювальні джерела енергії, що не залежатимуть від ресурсів з країни-агресора чи її сателітів, а також здоровий ринок енергетики. Ринок, в якому немає місця перетіканню мільярдних боргів по колу, яке насправді тільки прикриває корупцію та крайню неефективність.

Все це можливо лише за умови, коли у владі знаходяться чесні та професійні люди, що не ховають голову в пісок і не брешуть всій країні.

Джерело: блог Інни Совсун

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