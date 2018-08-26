23 серпня - День прапора - фальшива дата?

Дмитро Понамарчук Президент Фонду вільних журналістів імені Вячеслава Чорновола

Дмитро Понамарчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська Україна будується не тільки з нових цеглинок, а й з рішучої заміни тих, що були спечені московськими «будівничими».

2004 року адміністрація президента Кучми кишіла щурами, що називали себе московськими креативщиками. Вони приїхали допомагати голові адміністрації Медведчуку стати Кучмі втретє президентом України. Конституційний Суд дав добро.

Достатньо назвати імена московських щурів Гельмана, Ґрановського, Кісєльова, Шувалова… Решта скніла за лаштунками.

Усе скінчилося народнім Майданом, який зірвав Медведчуку втілити диявольський плян: допоки Ющенко б'ється до крови з Януковичем за президентство, пролянґувати Кучмі президентський термін через скасування законних виборів 2004 року, що мали закінчитися великою кров'ю.

23 серпня 2004 року московська братія підсунула президентові Кучмі на підпис указ про День Державного Прапора України. Вочевидь, щоби дати козир Кучмі показати, що він наче «мудрий» державник.

Чому 23 серпня?

Уся справа в тому, що 10 років до 2004 року Московія святкувала день свого власівського трикольору саме 22 серпня. А Україна, на думку московських пройдисвітів, мала йти у фарватері Московії, тому святкувати день українського прапора мала наступного дня після московської дати, і ніяк не раніше.

Тому 23 серпня є фальшивою датою, і святкуватися День Державного Прапора України має будь-якого иншого дня, пов'язаного з Прапором, бодай 24 липня – у день, коли 1990 року Прапор здійнятий над Київрадою.

Для цього треба лише скасувати указ Кучми № 987/2004 «Про День Державного Прапора України» від 23.08.2004 і видати новий.

Усе у руках Порошенка (навіть не Верховної Ради).

Джерело: блог Дмитра Понамарчука

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