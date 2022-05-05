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    Думки вголос

    Приклад української чоловічої мужності

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Кожен чоловік вирішує сам, де він буде корисніший для України - Приклад української чоловічої мужності
    Кожен чоловік вирішує сам, де він буде корисніший для України
    фото з відкритих джерел

    Воїнів не так багато в світі

    Я – дуже толерантна людина…

    Ніколи не звинувачував тих, хто не мав мужності піти на захист Держави, Нації, Українського майбутнього, тих чоловіків, які з тих чи інших причин, залишилися у тилу…

    Кожному ж – своє! Комусь – зупиняти ворога на передовій, а комусь – забезпечувати тил, творити ВВП, керувати на різних рівнях, заробляти гроші тощо.

    Це – нормально. Бо Воїнів не так багато в світі… в Україні, слава Богу, більше, ніж в інших країнах.

    Але, усміхнені лиця чоловіків-родичів у соціальних мережах, що здатні зі зброєю в руках захищати Батьківщину, та перебувають далі закордоном – бісять...

    Хоча маю й інший приклад: мій швагро, друг і Брат по зброї, багато років працював «дальнобоєм» у Європі, але почувши про початок широкомасштабного наступу кацапів, вже 24 лютого був в Україні та пішов Добровольцем у Збройні Сили України (не в УДА!)…

    Потрапив в оточення під Маріуполем, прорвався разом з побратимами (багато хто впав у бою), вийшов і пішов служити в іншу бригаду ЗСУ… Йому 53 роки. Не пацан. До речі, грек за національністю. Як і його тато, як і моя дружина-грекиня (моя Олічка ображається, бо вважає себе українкою)…

    Такі приклади української чоловічої мужності надихають та дають впевненість у Перемозі…

    Дякую, Вадиме!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна українці Україна окупація солдат #stoprussia
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    Приклад української чоловічої мужності