Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

Пенсія після фронту: чи може ветеран прожити на державну підтримку

Понад 60 тисяч ветеранів уже отримують дострокову пенсію за віком
Обіцяна пенсійна реформа мала б змінити підхід і врахувати міжнародний досвід

Повернення з війни для тисяч українських військових означає не лише новий етап життя, а й нові фінансові виклики.

Із 1 березня 2026 року пенсії в Україні підвищили. Однак головне питання залишилося без відповіді: чи відповідають ці виплати реальним потребам ветеранів війни. Пенсійний фонд пояснює, що пенсія учасникам бойових дій нараховується за загальними правилами. По суті, це звичайна пенсія за віком, але з правом дострокового виходу на відпочинок. Чоловіки можуть оформити її з 55 років за наявності 25 років стажу, жінки – з 50 років і 20 роками стажу.

За даними Пенсійного фонду, понад 60 тисяч ветеранів уже отримують дострокову пенсію за віком. Середній розмір основної пенсії становить трохи більше 5100 гривень. До цього додається щомісячна доплата для учасників бойових дій – сьогодні це 648,75 гривні. Передбачені також надбавки за державні нагороди – приблизно від 596 гривень залежно від відзнак.

Урядом визначений і гарантований мінімум: загальна пенсійна виплата учасника бойових дій з урахуванням усіх доплат і підвищень не може бути меншою за 6197 гривень. Якщо пенсія нижча, її «дотягують» до цього рівня через адресну допомогу. Але такий підхід фактично створює зрівнялівку – він не враховує ні тривалості служби, ні страхового стажу ветерана. До того ж навіть ця гарантована сума нижча за фактичний прожитковий мінімум, який оцінюється приблизно у 7038 гривень.

Головна проблема – пенсія учасника бойових дій взагалі не враховує бойовий досвід. Ні тривалість перебування в зоні бойових дій, ні кількість ротацій, інтенсивність служби чи рівень ризику не впливають на розмір пенсії. Вирішальним є сам статус, але його отримує широке коло громадян, у тому числі ті, хто не перебував безпосередньо на фронті.

У багатьох країнах підхід інший. Наприклад, у США ветерани отримують базову пенсію, окрему ветеранську компенсацію. В Ізраїлі розмір виплат напряму залежить від участі в бойових діях і ступеня ризику під час служби.

Фактично нинішня система в Україні визнає статус ветерана, але не оцінює масштаб його служби. Обіцяна пенсійна реформа мала б змінити підхід і врахувати міжнародний досвід. Проте відповідні напрацювання досі не внесені.

Тому ключове питання залишається відкритим: пенсія ветерана – це лише соціальна допомога чи справжня компенсація за службу на фронті? Від відповіді на нього залежить не лише рівень життя тих, хто повернувся з війни, а й відчуття справедливості для людей, які ризикували життям заради держави.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
