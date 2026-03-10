Головна Думки вголос Данило Гетманцев
Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

Де гроші для дітей ВПО? Звернення до уряду

З 1 лютого 2026 року кожна дитина в сім’ях ВПО мала б отримувати щомісячну допомогу в розмірі 3 тис. грн
Процес зупинився на етапі погодження в урядовому комітеті

Коли ми говоримо про державну стратегію, ми маємо на увазі відповідальність. Коли ми говоримо про дітей війни – ми маємо на увазі святий обов’язок. Проте те, що зараз відбувається в коридорах виконавчої влади навколо виплат дітям внутрішньо переміщених осіб, інакше як ігноруванням потреб людей назвати не можна.

Нагадаю, наприкінці січня на базі Ради коаліції ми досягли важливого консенсусу: відновити та розширити виплати для дітей ВПО. Згідно з домовленістю, з 1 лютого 2026 року кожна дитина в таких сім’ях мала б отримувати щомісячну допомогу в розмірі 3 тис. грн, незалежно від рівня сукупного доходу родини.

Минуло два місяці відтоді, як ми погодили цей крок із Міністерством соціальної політики. Я хочу подякувати колегам з профільного міністерства – вони оперативно підготували всі необхідні розрахунки та нормативні акти. Документи вже готові до впровадження.

Однак на етапі погодження в урядовому комітеті процес чомусь зупинився. Розумію, що бюджетні питання завжди потребують ретельного аналізу, але в цьому випадку час працює проти людей. Діти та їхні батьки вже розраховували на ці кошти з лютого.

Моя позиція як голови комітету: я не приймаю аргументів про «додаткові погодження», що насправді є заговорюванням питання. Питання виплат дітям – це не та сфера, де можна дозволити собі бюрократичну тяганину. Якщо Мінсоцполітики все підготувало, то єдине, що заважає дітям отримати гроші – це суб’єктивний фактор в урядовому комітеті.

Вимагаю від колег в Уряді розблокувати постанову на найближчому засіданні. Кошти мають надійти людям у повному обсязі, з перерахунком за всі місяці, починаючи з лютого. Діти не можуть чекати, поки чиновники домовляться між собою. Час виконувати обіцяне!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Міністерство соціальної політики Держбюджет ВПО

