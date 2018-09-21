Чемодан, вокзал... Угорщина

Нагородив же Боженька сусідами пришибленими. Із угрофінських племен

Отже, угорський Сійярто погрожує «ще більше уповільнити" рух України до ЄС через паспортний скандал.

Через паспортний скандал, де у консульстві власники нових угорських паспортів отримують інструкції від угорських дипломатів. «Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства», - радять хитродупі неоугорцям.

Отже, хто хоче інше громадянство, та будь ласка! Тільки в Україні подвійне громадянство заборонено... тому чемодан, вокзал — Росія, Угорщина або щось інше. Оці намагання збудувати Росію на території України привели за руку вєжлівих людей в Крим і Донецьк. Притягнули за дуло автомати чужої армії, яка сильно захотіла захистити своїх, яких начебто зневажають та дискримінують в Україні...

Навесні я стріла таку хитросраку кучеряву пару із Криму на Піренеях, яка користувалась перевагами безвізу, нарікала водночас на мальдівське зубожіння і восхваляла жаб’ятник в Криму, який в принципі і до окупації не викликав у мене жодних естетичних почуттів: клоака совка замішана на пафосі пахлави та кукурудзи за неадекватну ціну.

Одне і єдине прохання: «На***, друзі! Вирішили йти туди, де баланда краще і макарони точно по годиннику, ідіть назавжди». Ніхто не зобов’язаний любити цю країну виключно за соціалку, біометрику і ліжкомісце, якщо працювати не сильно хочеться або ліньки шукати роботу.

Сіярто пригрозив звернутися до Генасамблеї ООН з приводу перешкоджання роздачі паспортів у Береговому. Це знак, що Україна має добряче підготуватися і заткнути пельку за відверте розбурхування сепаратизму. Соплежуйство дорого коштує. При чому не в територіях навіть. У трунах під синьо-жовтим прапором. У розірваних стягах осколками градів. У вінках на неідентифікованих могилах.

Мені не шкода дебілів, які сидять по кримах і донбасах, бо так зручно і «тут же квартира», отримавши тамтешні метрики. Мені шкода тих, хто загинув через цих дебілів і їх ледацювате хитродупе отрєбьє, яке розповзлося по країні і качає свої права: дайте квартиру, забрали дом, заблокировали картку привата, государство не помагает, в «Крыму и Донецке все за Украину, просто заложники». Просто на***, недрузі, на***...

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»