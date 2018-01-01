Чому не варто дивуватися високим рейтингам Мураєва та Рабиновича
- Сьогодні, 10:26
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Розсилка
Комусь гроші не пахнуть і кар’єра є
Вчора в ПАРЄ було дуже важливе засідання спецкомітету, на якому Росія хамила, шантажувала і відверто заявляла, що якби «російські війська там були, Україна була би під нами».
Там серйозно ідуть розмови про повернення делегації РФ в ПАРЄ. Читай — Росія хоче майданчик для агітації до виборів у себе. Хоче впливу на євробюргерів. Хоче старі ринки, старих клієнтів і грошей.
Але тут популярний інформканал, досвідчені журналісти і...Кожара в якості експерта.
Той самий Кожара, який жучив дипломатів за згадки про Євромайдан і ховався перший місяць у В’єтнамі.
Да, це фактор неперебірливості, лайт-втискання попередників і натяк на реваншизм.
Ми країна бабушек і телевізора. Оці двоє роблять результати виборів.
Тому мене не здивували рейтинги високі Мураєва і Рабиновича, як нових політиків, бо їх крутять частіше ніж порно)
Просто поява оцих експертів і схвальне кивання маститих тележурів — поміч оцим чувакам в наші темні часи.
Не всі поїдуть до Польщі патрати курей і морозити рибу, але кожна прокрутка Портнова, Мураєва і Кожари наш камбек в чорну діру. Бо комусь гроші не пахнуть і кар’єра є.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої