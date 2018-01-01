  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Думки вголос

    Чому не варто дивуватися високим рейтингам Мураєва та Рабиновича

    Комусь гроші не пахнуть і кар’єра є
    Вчора в ПАРЄ було дуже важливе засідання спецкомітету, на якому Росія хамила, шантажувала і відверто заявляла, що якби «російські війська там були, Україна була би під нами». Там серйозно ідуть розмови про повернення делегації РФ в ПАРЄ. Читай — Росія хоче майданчик для агітації до виборів у себе. Хоче впливу на євробюргерів.
    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 10:26
    • Розсилка
    Вадим Рабинович та Євген Мураєв
    Вадим Рабинович та Євген Мураєв

    Комусь гроші не пахнуть і кар’єра є

    Вчора в ПАРЄ було дуже важливе засідання спецкомітету, на якому Росія хамила, шантажувала і відверто заявляла, що якби «російські війська там були, Україна була би під нами».

    Там серйозно ідуть розмови про повернення делегації РФ в ПАРЄ. Читай — Росія хоче майданчик для агітації до виборів у себе. Хоче впливу на євробюргерів. Хоче старі ринки, старих клієнтів і грошей.

    Але тут популярний інформканал, досвідчені журналісти і...Кожара в якості експерта.

    Той самий Кожара, який жучив дипломатів за згадки про Євромайдан і ховався перший місяць у В’єтнамі.

    Читайте також

    Да, це фактор неперебірливості, лайт-втискання попередників і натяк на реваншизм.

    Ми країна бабушек і телевізора. Оці двоє роблять результати виборів.

    Тому мене не здивували рейтинги високі Мураєва і Рабиновича, як нових політиків, бо їх крутять частіше ніж порно)

    Просто поява оцих експертів і схвальне кивання маститих тележурів — поміч оцим чувакам в наші темні часи.

    Не всі поїдуть до Польщі патрати курей і морозити рибу, але кожна прокрутка Портнова, Мураєва і Кожари наш камбек в чорну діру. Бо комусь гроші не пахнуть і кар’єра є.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ЗМІ соцопитування ПАРЄ Євген Мураєв Вадим Рабинович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Гнап
    Дмитро Гнап

    Журналіст

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ