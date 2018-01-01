Чому ніхто з влади не чіпатиме Московську церкву в Україні

Історія із халабудою «мужской Десятынный монастырь» приклад, як в реалі працюють вишукані щупальця «русского міра»

Є фундамент реальної Десятинної церкви, зруйнованої ще за часів монгольського штурму Києва у 1240-му. Це перша кам’яна церква Київської Русі, і звісно, хто перший зачекіниться на цьому місці, того й канонічність. У 2005 році любитель черепків і глиняних горщиків Ющенко публічно заговорив, що Десятинну церкву треба відновити. Прагматичні

Прагматичні діячі із МП уламали київську владу на тимчасовий кіоск. Далі була дерев’яна ізбушка. Закінчилось це бетонним сараєм

Історія із халабудою «мужской Десятынный монастырь» приклад, як в реалі працюють вишукані щупальця «русского міра»

Є фундамент реальної Десятинної церкви, зруйнованої ще за часів монгольського штурму Києва у 1240-му. Це перша кам’яна церква Київської Русі, і звісно, хто перший зачекіниться на цьому місці, того й канонічність.

У 2005 році любитель черепків і глиняних горщиків Ющенко публічно заговорив, що Десятинну церкву треба відновити.

Прагматичні діячі із МП уламали київську владу на тимчасовий кіоск. Далі була дерев’яна «ізбушка».

Закінчилось це бетонним сараєм, який активно розганяв свою платну рекламу на Facebook «мужской Десятынный монастырь Рождества Святой Богородицы». По суті, банальний плагіат, густо змащений відбірною і правильною ідеологією, тою, що на хресних ходах читається в дорогих затемнених окулярах Новинського, Бойка та інших товаришів, для яких релігія: ТРЦ, опіум для електорату і велике бабло.

По суті, в цій історії про*бали усі. Замирювальна і лояльна для усіх центральна і київська влада; активісти, які дали тканинній палатці розростись у бетонний сарай. Шевченківській суд лиш продовжив оці традиції. Для мене ж до цього часу незрозуміло, що там зі справою Новинського про втручання в церковні, кадрові справи МП, за яку більше року з того, з нього знімали недоторканість? Пробачили і забули? Так тоді, вирок двом архітекторам-атовцям це перші квіточки. «Порадували» формулювання суддів і принциповість. Замах і знищення майна. Усього за два останні місяці в Києві горіли історичні споруди на Волоській і на Хмельницького, 12. І усім абсолютно пофігу. Бо у тих спорудах нема тусовок МП-ФСБ і там не втілюються у життя брудні фантазії Путіна і його щупалець в Україні. Попри все, зауважу, що мірилом днів МП в Україні усе ж буде не кількість роз‘юшених попівських і суддівських хліборізок, а кількість кошиків, які ви повезете в Лавру і суміжні храми на Великдень. Кількість хрестин, весіль і відспівувань. І врешті те, що Новинський у праймі 112 каналу, а не на допитах у справі призначень церковних менеджерів теж яскравий показник, що МП у вищих ешелонах ніхто не чіпатиме, бо скоро вибори, а це бабушкі і зайвий привід замалюватися під православного ріал патріота.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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