Олексій Шемотюк — батько трьох неповнолітніх дітей, який одним з перших у лавах Правого сектору вирушив на Схід

Позавчора 27 січня 2018 року у Шевченківському суді столиці відбулося засідання з обрання запобіжного заходу двом нашим мистецьким братам Олексію Шемотюку та Олександру Горбаню, яких звинувачують у спробі підпалу незаконної будівлі в історичному центрі Києва на місці фундаменту Десятинної церкви, яку попи з УПЦ МП називають храмом, ба й навіть

Олексій Шемотюк — батько трьох неповнолітніх дітей, найактивніший боєць мистецького Барбакану, який одним з перших у лавах Правого сектору вирушив на Схід, а потім два роки служив на передовій в лавах ЗСУ

Олексій Шемотюк — батько трьох неповнолітніх дітей, який одним з перших у лавах Правого сектору вирушив на Схід

Позавчора 27 січня 2018 року у Шевченківському суді столиці відбулося засідання з обрання запобіжного заходу двом нашим мистецьким братам Олексію Шемотюку та Олександру Горбаню, яких звинувачують у спробі підпалу незаконної будівлі в історичному центрі Києва на місці фундаменту Десятинної церкви, яку попи з УПЦ МП називають храмом, ба й навіть монастирем. Зведений у 2011 році за часів Януковича з порушенням всіх правових норм цей самобуд був, є і лишається наочним символом беззаконня, бездіяльності влади і абсолютно брутальної, наглої та самовпевненої позиції керманичів та пастви УПЦ МП, які впевнені у своїй безкарності несанкціоновано захоплювати землю київської громади, множити зерна міжконфесійної ворожнечі, інколи відкрито заперечуючи самі засади української державності, як землі, народу, історії відмінної від московітської.

Не буду вдаватися в подробиці суспільної конфліктології останніх років, коли представники УПЦ МП, нехтуючи всіма нормами християнської моралі відмовлялися відспівувати загиблих у російсько-українській війні воїнів, ба й навіть немовлят, хрещених у Київському патріархаті, але й неодноразово називали національно-визвольну війну українського народу проти російських загарбників «братоубійствєнним конфліктом», повсякчасно наголошуючи на тому що ми з росіянами «адін народ». Скажу одне — ігноруючи всі заклики до об’єднання в Єдину Помісну Українську Православну Церкву, яка б виступила гарантом нашої державності, вони всіма можливими методами грають на руку ворогу, який намагається знищити наше право бути господарями на своїй землі, раз ураз затягуючи в липке і затхле коло руського міра, імперського простору та дикої азійщини.

Рішення судді Тетяни Левицької, яка попри прохання представника прокуратури призначити хлопцям запобіжні міру у вигляді нічного домашнього арешту, призначила утримання під вартою до 21 березня з можливістю внесення застави у 2,2 млн. гривень викликало ШОК у всіх, хто знаходився у залі суду і стежив за процесом в онлайн-трансляції. Те, що зробили Шемотюк і Горбань в кращому випадку характеризується як мистецький перформанс-хепенінг з метою привернення суспільної уваги до певної соціальної проблематики, до больових суспільних точок, у найгіршому (згідно з українським КК), як дрібне хуліганство, яке карається максимум штрафом, але ж ніяк не утриманням під вартою до розгляду справи. В той час як в нашій країні найогидніших корупціонерів-злочинців випускають під домашній арешт, а відвертих вбивць-тітушок на кшталт Крисіна Шевченківський суд взагалі випускає на волю.

Нинішня держава у вигляді суддівської гілки влади відверто і нагло взяла курс на реванш і реакцію по відношенню до тих, хто своїм життям і кров’ю у 2014 році встав на її захист. Олексій Шемотюк — батько трьох неповнолітніх дітей, найактивніший боєць мистецького Барбакану, який одним з перших у лавах Правого сектору вирушив на Схід, а потім два роки служив на передовій в лавах ЗСУ, а нині продовжує службу у підрозділі Аеророзвідки, нагороджений державними відзнаками. Олександр Горбань - «бойовий архітектор», який також пройшов усі гарячі точки Майдану, здійснював всіляку волонтерську підтримку українській армії та добробатам, батько двох дітей, на утриманні якого знаходиться бабуся похилого віку. І це злочинці?

На жаль, я маю справу з українськими судами от вже майже чотири роки,і можу констатувати один факт - «справедливість і законність» й «українські суди» поняття неспівставні. Факти і традиції підкупу, корупції, телефонного права, корпоративних зисків нікуди не зникли. Медведчук, Ківалов, славнозвісний останнім часом Портнов, їхні попихачі та послідовники, які останні двадцять п’ять років будували цю судову систему, нікуди не зникли. Вони всі на місцях, вони всі у строю, вони всі при посадах і так само як у 2013-14 роках, як до того у часи Кучми і Ющенка, вклоняючись московським попам і співаючи осанну «руському міру» рулять і рєшають, час від часу влаштовуючи показові розправи над людьми, які роблять спроби побудувати Нову європейську Україну. Державу, в якій законність і порядок — не порожні балачки, а колективна відповідальність. І якщо Держава не здатна забезпечити громадянам їхні права на справедливість і закон, то громадяни мають право вимагати від держави поваги до своїх базових прав.

Церкву на Десятинній ПОБУДОВАНО НЕЗАКОННО! Люди з архітектурною освітою, якими є Шемотюк і Горбань, їхні колеги-митці, громадяни України, корінні кияни (до яких належить ваш покірний слуга, автор цієї статті) вимагають від Держави вирішити питання знесення незаконної споруди каплиці УПЦ МП на території Національного музею історії України. У випадку, якщо держава не виконуватиме покладених на неї народом функцій забезпечення законності та порядку залишаємо за собою право як народ України виступити гарантом цієї законності.

Джерело: Обозреватель

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