Імідж «сильної руки» незабаром гратиме проти Зеленського

Володимир Зеленський

Екранний Голобородько приміряє на себе вуса Лукашенка

Після нетлінки за участю секретаря Бориспільськоі міськради Годунка: «вийди звідси, розбійник. Англійською. Exit» президента Володимира Зеленського прорвало і інакше із чиновниками різного штибу він не спілкується.

Так, меру Дніпра Філатову був поставлений ультиматум, що або 14 вересня урочисте відкриття мосту, або - заява за звільнення за власним бажанням.

Очільник Запоріжжя має дедлайн до 15 жовтня, щоб власноруч побороти наркотики і амброзію.

А Миколаїв публічно назвали бандитським містом і його чиновників поголовно бандитами.... А якщо щось піде не так, можна завжди зателефонувати Баканову в СБУ, щоби той перевірив «чертА»... За два тижні майже десять епізодів серіалу «Зеленський проти регіонального чорта».

По ходу інстаграмопідкований і диджиталізований Зеленський на другому місяці президентства вирішив повернутися до улюбленої теми українців — показати сильну руку. Це так лягає на масове бажання помсти і розправи над старими скислими політиками «зробимо їх разом», що нарід зовсім не турбує хамство гаранта — більше того, вони просять кому-небудь заїхати по пиці.

Почуття народні можна зрозуміти — в глибині душі своєї наші люди мріють про те, щоб бути такими барином і мати змогу помститися невгодним їм, хто не вміє кланятися або сильно образив. Оце «знай своє місце» дуже розмножений вірус. Саме тому в топах поваги серед сильних керівників уже багато років незмінно є Олександр Лукашенко, який вміло крутить хвости коровам і викручує при цьому мізки якомусь очільнику Могильовськоі області за неприбраний гній. Так і наш пересічний маленький українець на субсидії і соціалці мріє не про гідність для себе самого, а про можливість нахамити тому, хто вище його... Як Бацька. І тепер уже — як наш Шостий.

Зеленський і його «Слуга народу», як показують фінальні заміри трьох соціологічних контор, потрапили в «десяточку» — людям потрібні спектаклі із виховання. Потрібне публічне шмагання різками і приниження людської гідності тих, кого в звичайному житті вони змушені поважати за статус, але мріють бодай кнопку на стілець підсунути.

Жорстких лекцій для чиновників Зеленському вистачить для виборів і початкового етапу формування коаліції — далі будь-яке видовище потребує хліба і цибулини. Зеленський нині так активно оперує прийомом жорсткої руки — частіше ніж у професійного хама Януковича — що це може зіграти проти нього. Ображений регіональний чиновник ніколи не забуде 5 хвилин публічного сорому, він знайде можливість помститися за образу. А от із Зеленського згодом спитають і за в.о. голови ДФС Власова, і за чорта Годунка і за мерів кількох міст, яких обирали містяни і живуть вони із амборозією дуже далеко від ОПУ.

За мімікрією під сильну руку мають обов`язково бути сильні рішення, але численні інтерв`ю найближчого оточення президента кажуть, що та сама команда ЗЕ не усвідомлює, що їхатиме зовсім не в ультрамодній Tesla, а в неоковирному вантажному БеЛАЗі. У команди ЗЕ не буде можливості обнулити невдачу президентства поверненням у комедійний жанр.

Втім, сам Володимир Олександрович одне очікування виправдовує сповна — він дуже швидко вчиться поганому.

Що гідність і повага до людини не є універсальним правом кожного, а є привілеєм, виданим із посвідченням президента.

Що владі, чиновникам, міністрам — їм усім треба рубати руки і тілесно карати.

Що корупція є лише у владі, а те, що виростає вона у загрозу із побутової: дитинку прилаштувати у дитсадок, в медичний університет за сало вступити — це ні, це особиста і недоторкана справа людей.

«Сильна рука» Зеленський балансує, бо поруч із оцінками, що всі ідіоти, заграє із відвертим популізмом — «а давайте скасуємо комуналку для тих, кому за 70». Заява зайшла гарна, але я із задоволенням оціню рівень скиглення, хто взимку із не особливих категорій отримає платіжку, де і за все треба платити, І за тих, кому за 70.

Сильна рука Зеленського протриває до того часу, коли треба буде, не дай Боже, наступити на чиїсь особисті права чи свободу слова, чи бодай вступити у перше публічне протистояння із таким же харизматичним персонажем.

Після медового місяця із народом прийде час «не зійшлися в побуті», а скористаються тим ті, хто системно ворогів, і союзників в фарш молов. Це - із старих політиків, і молоді, PhD із політичного виживання отримала.

Джерело: Еспресо ТВ

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