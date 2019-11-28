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    Думки вголос

    Навіщо ми годуємо Донбас, для якого постійно погані і вічно йому винні

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Розсилка
    Навіщо ми годуємо Донбас, для якого постійно погані і вічно йому винні

    Залюбки проспонсорую мінімальну пенсію Сивохо...

    О, Сивохо підтвердив, що законодавча солянка 2083д про пенсії мешканцям ОРДЛО не жартик. І не випадковість.

    «700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию. Это ненормально! Вопрос «на вчера» и его надо решать. Реинтеграция Донбасса невозможна без эффективной защиты и восстановления законных прав граждан», — пише Сивохо.

    Цікаво лиш, як Пенсійний Фонд наповнюють окуповані території — чи це інші лохи з підконтрольних регіонів Києву мають скинутися.

    Друге, часто люди на окупованій території отримують пенсійні виплати і там і в Україні. Чим гірші пенсіонери не окупованої території? Вони заслуговують на подвійні пенсіі, хоча останні 6 років жили на одну.

    Відчуваю, що не буде так сильно бажаючих заплатити за себе і любителів совка. Це не крок до миру, а крок до збурень: нах*ра ми годуємо Донбас, якому ми постійно погані, але должни.
    Залюбки проспонсорую мінімальну пенсію Сивохо, якщо він знову поїде жити в Донецьк.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас ОРДЛО окуповані території Пенсійний фонд Сергій Сивохо
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