250 на 100: росЗМІ повідомили про узгодження списків для обміну полоненими



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Попередній обмін полоненими відбувся на початку осені 2019 року

За інформацією медіа, списки на обмін вже узгоджені і затверджені

Київ і Москва вийшли на фінальну стадію переговорів щодо масштабного обміну «всіх на всіх».

Про це пише російське видання Рбк з посиланням на джерела.

«Зараз важливе питання - обмін усіх встановлених на всіх встановлених осіб між Києвом і Донбасом. Списки вже узгоджені і затверджені», - відзначило джерело.

За його словами, Україна готова передати «приблизно, 250 чоловік в обмін на 100».

«Йде активна робота, завершується етап юридичної чистки - в осіб, яких готують до обміну, різний процесуальний статус», - додав він.

Як повідомляє видання, цю інформацію також підтвердив співрозмовник, близький до Офісу президента Володимира Зеленського.

«Зокрема, знає він, прогрес щодо нового обміну зафіксований у чорновому варіанті комюніке, який був підготовлений експертами для лідерів Нормандської четвірки і який може бути прийнятий за підсумками їх зустрічі», - пише видання.

Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з Донбасу Мартін Сайдік розраховує, що незабаром відбудеться обмін полоненими на Донбасі.

Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі», зокрема, успішно провела розведення сил на Донбасі.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

До слова, за інформацією росЗМІ, у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

Ввечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.