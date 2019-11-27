У ЄС сподіваються на прогрес після саміту Нормандської четвірки



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Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні

За словами Могеріні, останні місяці були відзначені «позитивними подіями в сфері безпеки, головним чином, завдяки конструктивному підходу України».

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні сподівається, що зустріч Нормандської четвірки стане можливістю для істотного прогресу.

Про це вона сказала під час пленарного засідання Європарламенту, розповідаючи про розвиток політики Східного партнерства.

За словами Могеріні, останні місяці були відзначені «позитивними подіями в сфері безпеки, головним чином, завдяки конструктивному підходу України».

Могеріні констатувала, що Україна зіткнулася з викликами через порушення Росією її суверенітету і територіальної цілісності.

Як відомо, Росія на саміті Нормандської четвірки, який планують провести у Парижі 9 грудня, закликатиме Київ до прямого діалогу з Донбасом.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко озвучив «ключовий елемент» для успішних переговорів «нормандському форматі».

Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі», зокрема, успішно провела розведення сил на Донбасі.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

До слова, за інформацією росЗМІ, у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

Ввечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

Джерело: Інтерфакс-Україна