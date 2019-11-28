США підтримали Україну перед «нормандським самітом»



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Речниця Державного департаменту Морган Ортагус висловила позицію США щодо майбутнього саміту Нормандської четвірки

США віддані співпраці із союзниками задля збереження тиску на Росію з метою змусити її виконувати зобов'язання за Мінськими угодами

Офіційний Вашингтон висловив цілковиту підтримку мирним ініціативам Києва перед запланованим на грудень самітом у «нормандському форматі».

Про це заявила речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє «Укрінформ».

«Сполучені Штати підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України напередодні саміту в «нормандському форматі», запланованого на 9 грудня за участі України, Франції, Німеччини й Росії - першого з 2016 року», - наголосила представниця Держдепу.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати віддані співпраці із союзниками й партнерами задля збереження тиску на Росію з метою змусити її виконувати зобов'язання за Мінськими угодами.

Як зазначила Ортагус, повернення Києву контролю над усім Донбасом могло би стати початком «повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води».

У Держдепі також позитивно оцінили останні зусилля президента України, назвавши їх «важливими кроками до миру та реформ».

Як уточнили у Вашингтоні, йдеться про дипломатичну роботу щодо просування мирного процесу на Донбасі, а також про посилення верховенства права, оздоровлення інвестиційного клімату, впорядкування оборонного сектору України.

«США вітають Україну, яка запровадила реформи, необхідні для її довгострокової безпеки й процвітання. Сполучені Штати стоять разом з Україною, яка просувається вперед до мирних переговорів»,- підкреслила речниця Державного департаменту.

Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з Донбасу Мартін Сайдік розраховує, що незабаром відбудеться обмін полоненими на Донбасі.

Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі», зокрема, успішно провела розведення сил на Донбасі.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

До слова, за інформацією росЗМІ, у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

Ввечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.