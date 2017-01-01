Марина любить США і неросійських хлопців за гроші

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Вместо «Сватов» Украине подойдёт такой вот актуальный сериал. Рабочее название «С ваты».

Простой луганский парень Игорь отправляется покорять русскую столицу. Сумка на плече, парадный костюм в футляре. Под мышкой две болонки: Настя и Ируся.

У Игоря случился конфликт с партнёром по угольно-военному бизнесу с лошадиной кличкой Корнет. Теперь он в бегах и поисках справедливости...

Парни обвиняли друг друга в работе на украинские дрг. Но аргументы Корнета в Кремле оказались сильнее.

На публику Корнет лепит из себя альфасамца и лидера, но и у него есть ахиллесова пята. Дочь Марина учится на прокурора во вражеском укрохарькове и периодически постит фотки голой жопы в ВК.

Марина любвеобильна. Любит США и нерусских парней за деньги. Чем часто пользуются хитрые ухажеры дабы заработать на аренду жилья в Харькове...

Тем временем Игорь отправляет в Харьков на учебу в юракадемию своего сына Стаса. В надежде, что парень потом построит карьеру в СБУ и отомстит обидчику отца.

На вечеринке Стас встречает Марину и история дублирует сюжет «Ромео и Джульетты»... Он объелся грибов. Она подорвала гранату в ДК Луганска во время панахиды.