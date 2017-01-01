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    Думки вголос

    Новий актуальний серіал, який стане гідною заміною «Сватам»

    Марина любить США і неросійських хлопців за гроші
    Мовою оригіналу Вместо «Сватов» Украине подойдёт такой вот актуальный сериал. Рабочее название «С ваты». Простой луганский парень Игорь отправляется покорять русскую столицу. Сумка на плече, парадный костюм в футляре. Под мышкой две болонки: Настя и Ируся. У Игоря случился конфликт с партнёром по угольно-военному бизнесу
    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Вчора, 14:38
    • Розсилка
    Марина Корнет
    Марина Корнет

    Марина любить США і неросійських хлопців за гроші

    Мовою оригіналу

    Вместо «Сватов» Украине подойдёт такой вот актуальный сериал. Рабочее название «С ваты».

    Простой луганский парень Игорь отправляется покорять русскую столицу. Сумка на плече, парадный костюм в футляре. Под мышкой две болонки: Настя и Ируся.

    У Игоря случился конфликт с партнёром по угольно-военному бизнесу с лошадиной кличкой Корнет. Теперь он в бегах и поисках справедливости...

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    Парни обвиняли друг друга в работе на украинские дрг. Но аргументы Корнета в Кремле оказались сильнее.

    На публику Корнет лепит из себя альфасамца и лидера, но и у него есть ахиллесова пята. Дочь Марина учится на прокурора во вражеском укрохарькове и периодически постит фотки голой жопы в ВК. 

    Марина любвеобильна. Любит США и нерусских парней за деньги. Чем часто пользуются хитрые ухажеры дабы заработать на аренду жилья в Харькове...

    Тем временем Игорь отправляет в Харьков на учебу в юракадемию своего сына Стаса. В надежде, что парень потом построит карьеру в СБУ и отомстит обидчику отца.

    На вечеринке Стас встречает Марину и история дублирует сюжет «Ромео и Джульетты»... Он объелся грибов. Она подорвала гранату в ДК Луганска во время панахиды.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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