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    Думки вголос

    Спасибі донечці Корнета

    Скандал з донькою командира «МВС ЛНР» Корнета, яка прекрасно себе почуває в лігві «страшної хунти» і навіть вчиться за бюджетний рахунок може стати своєрідним уколом, який розіб'є вщент ілюзії багатьох.
    Мовою оригіналу И можно сколько угодно иронизировать по поводу – «И как они не боятся отпускать детей учиться в страшную, полную укропов и правосеков страну». Не боятся. Потому что бояться им нечего. Да, примите это как реальность. У них нет хвоста или рогов, от них не пахнет серой и боярышником, они получают украинские
    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Вчора, 07:14
    • Розсилка
    Донька луганського бойовика Корнета
    Донька луганського бойовика Корнета

    Скандал з донькою командира «МВС ЛНР» Корнета, яка прекрасно себе почуває в лігві «страшної хунти» і навіть вчиться за бюджетний рахунок може стати своєрідним уколом, який розіб'є вщент ілюзії багатьох.

    Мовою оригіналу

    И можно сколько угодно иронизировать по поводу – «И как они не боятся отпускать детей учиться в страшную, полную укропов и правосеков страну». Не боятся. Потому что бояться им нечего.

    Да, примите это как реальность. У них нет хвоста или рогов, от них не пахнет серой и боярышником, они получают украинские биометрические паспорта и на «заработанные» папами кровавые деньги, живут среди нас и внешне ничем не отличаются. Покупают квартиры в Киеве или Харькове, летают на отдых с украинскими документами, пользуются всеми правами и даже немного более – деньги-то позволяют. Кто потупее, топит в Сети за русский мир и требует услышать голос Донбасса. Кто поумнее – молчит и постит фотки с курортов.

    Это нормально? Если нормально, то как понять такое несоответствие? У меня хватает друзей, переехавших из Луганска. Журналистов, бюджетников, инженеров и предпринимателей, которые оказались несовместимы с русским миром. Они бежали из Луганска, пока Корнеты не расправились с ними. Бросили квартиры, дома, работу – бросили чтобы сбежать от расправы. Сбегали семьями, чтобы не оставлять всем этим корнетам заложников. Кстати, сбежали не все – некоторых успели убить. Их квартиры, дома, имущество и все прочее корнеты благополучно отжали и стали богатыми людьми. На эти деньги дети корнетов отлично живут… в Украине. А уехавшие луганчане работают. Кто-то даже открыл свой бизнес, создал рабочие места. И все платят налоги в бюджет, чтобы за их с чет на бюджете училась дочка Корнета? А потом она станет прокурором и будет стоять на страже закона Украины? А потом судьей – и будет именем Украины выносить решения? Ребята, а это не сюрреализм случайно?

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    Есть такой способ, чтобы понять ситуацию – отзеркалить. На секунду представьте ситуацию – дочь или сын одного из ключевых украинских силовиков живет и учится в ДНР или ЛНР. Представили перспективы? Можно долго уговаривать себя в стиле – мы не такие, как они. Вот только это очень похоже на самоуспокоения школьника, которого на каждой перемене лупят хулиганы из его же класса. Я выше этого, я не такой. Глупо отвечать на насилие теми же методами, будь умнее. Нравится такая картинка? А она реально. Папа грабит и убивает украинцев там, детишки тратят нажитое папой здесь. А мы выше этого. Логика терпилы, простите за мой французский.

    К слову, в Израиле семью террориста лишают гражданства и высылают из страны к чертовой матери. И даже дом сносят – чтобы закрыть вопрос навсегда. Европа периодически высказывает глубокую озабоченность израильскими методами борьбы с террористами, но там на эту озабоченность смотрят взглядом дружелюбно настроенного психиатра. У нас есть проблема. Там порядка 40 тысяч боевиков, плюс пропагандисты, плюс административная вертикаль. Понять и простить? Приравнять боевиков к героям АТО и дать статус УБД? Раненым в перестрелке с украинскими военными – пенсию, как героям войны? Кричавшим – «Путин введи» субсидии за счет налогов украинцев? Спасибо дочери Корнета, что напомнила о проблеме, которая уже на пороге. Может, Украине нужен закон о лишении гражданства или ограничение прав для предателей. Тоже, своего рода «Особый статус». Или нет?

    Джерело: Донецкие вести

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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