Тимчасовий ватажок «ЛНР» розповів про плани обміну полоненими

Процес обміну іде, запевнив тимчасовий керівник «ЛНР» Леонід Пасічник

Відставка ватажка терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького не вплине на процес звільнення українських заручників. З відповідною інформацією виступив голова «міністерства держбезпеки», тимчасово виконуючий обов'язки керівника «ЛНР» Леонід Пасічник. «Процес іде. Керівництво «МВС»,



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Леонід Пасічник

Процес обміну іде, запевнив тимчасовий керівник «ЛНР» Леонід Пасічник

Відставка ватажка терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького не вплине на процес звільнення українських заручників. З відповідною інформацією виступив голова «міністерства держбезпеки», тимчасово виконуючий обов'язки керівника «ЛНР» Леонід Пасічник.

«Процес іде. Керівництво «МВС», «народної міліції» перевірили всіх наших осіб, які затримані, перебувають на нашій території і підлягають обміну. У понеділок мені буде надано список, мною затверджено... І, природно, ми виконуємо Мінські угоди, здійснимо обмін так, як про це йдеться», - заявив Пасічник в ефірі підконтрольного бойовикам пропагандистського «ДТРК «ЛНР».

Як повідомлялося, Україна готова обміняти 306 чоловік на 76 українських полонених.

Нагадаємо, 21 листопада в окупованому Луганську військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.

Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.

Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.

Міністр оборони Степан Полторак 22 листопада заявив, що українська армія готова до загострення в окупованому Луганську.

23 листопада ЗМІ повідомили, що бойовики підігнали БТРи до будівлі, де забарикадувався ватажок «ЛНР» Плотницький.

24 листопада Плотницький подав у відставку за станом здоров'я.

25 листопада Плотницький був усунутий з посади ватажка «ЛНР». На його місце було призначено Леоніда Пасічника.

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Джерело: Дзеркало тижня